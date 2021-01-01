تعرف علي .. تأثير ممارسة الرياضة على الرجال والنساء



تأثير ممارسة الرياضة تأثير ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة لها فوائد مباشرة وغير مباشرة لصحة الفرد مثل تعزيز صحة قلبك وعظامك وحالاتك المزاجية وعواطفك وبشرتك وإدارة الوزن أيضًا، من ناحية أخرى ، فإن الإفراط في ممارسة الرياضة يؤدي إلى نتائج عكسية على صحة المرء وينتهي به الأمر في النهاية إلى كونه خطيرًا للغاية.



ووفقا للتقارير لموقع timesofindia، يُنصح بأن يلتزم البالغون بحوالي 150-300 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً؛ بدلاً من ذلك يوصى فقط بحوالي 75-150 دقيقة من النشاط الهوائي القوي من النوع البدني أسبوعيًا، إذا كنت تقوم بتضمين تمارين القوة في نظامك الغذائي، وأي شيء يتجاوز هذه المعايير يعتبر بمثابة تمرين مفرط.



كيف تؤثر الرياضة على الرجال والنساء

كانت هناك عدة حالات لأفراد معرضين للإفراط في ممارسة الرياضة وتم تشخيصهم في نفس الوقت بحالات طبية تسبب العقم، هذا هو التأثير المشترك لساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية وزيادة استهلاك الستيرويد، مما يثبط الهرمونات المرتبطة بالخصوبة ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على عدد الحيوانات المنوية.

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ومن ثم ، من المهم جدًا أن نتذكر أن وزن الجسم له تأثير مباشر على خصوبة كل من الذكور والإناث، ويمكن أن تؤدي التمارين الشاقة والشاقة إلى خلل في الجهاز التناسلي وتؤدي إلى عقم قصير الأمد أو طويل الأمد أو حتى دائم.بالنسبة للرجال، تؤثر الدهون الزائدة على التوازن الدقيق لهرمون التستوستيرون والإستروجين في أجسامهم ، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية عن المعدل الطبيعي.بينما بالنسبة للنساء، تشير الدراسات إلى أن التمرين الزائد أو القليل جدًا يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة، ووفقًا لبعض الأوراق البحثية من الأفضل للمرأة الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الأمثل أو مستوى مؤشر كتلة الجسم 20-24.9 للإباضة القياسية والحيض وبالتالي الخصوبة.لذلك في حين أن ممارسة الرياضة الشاقة يمكن أن يسبب العقم عند النساء أيضًا ، فقد ثبت أن المستوى المعتدل المتوازن يعزز فرص الحمل الطبيعي.كيفية الحفاظ على نمط حياة متوازنإن الحفاظ على نظام تمارين ولياقة بدنية متوازن هو في الواقع أمر بسيط للغاية، إذا كنت تغذي جسمك من خلال تناول الطعام بشكل جيد واستهلاك السعرات الحرارية اللازمة، وحافظ على رطوبتك جيدًا، واحصل على القدر الضروري من النوم والراحة للتعافي من نظام التمرين، وإذا كنت ترغب في التمسك ببعض التمارين المعتدلة، ففكر في تضمين أنشطة مثل ركوب الدراجة أو السباحة أو حتى المشي إلى نظام اللياقة البدنية الخاص بك.