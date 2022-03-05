أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز مستوى 4000 دولار بسبب مخاوف نقص الإمدادات

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أسعار الغاز

حطم سعر الغاز في أوروبا عند افتتاح التداولات رقما قياسيا تاريخيا، حيث تجاوز 3600 دولار لكل 1000 متر مكعب، حسبما نشرت حابي.

وسجل سعر الغاز في البورصة في أوروبا لليوم الرابع على التوالي رقما قياسيا تاريخيا وتجاوز خلال تداول اليوم 3600 دولار لكل 1000 متر مكعب. م، وفقا لبورصة لندن ICE.

في وقت سابق من اليوم الاثنين، تجاوزت تكلفة الوقود الأزرق 2400 دولار و2500 دولار و2600 دولار و2700 دولار و2800 دولار و2900 دولار، 3200.

وكانت أسعار الغاز قد ارتفعت في أوروبا بأكثر من 7% مع بداية الحرب الأوكرانية وتم تداول عقود الغاز الآجلة فوق مستوى 1500 دولار لكل ألف متر مكعب.

المصدر: اراب فاينانس

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