طريقة سهلة لعمل خبز بالجبن



خبز بالجبن خبز بالجبن



خبز بالجبن من المعجنات غير التقليدية التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ، فيمكنك تجربتها وإعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل، بأسهل الخطوات وأقل المكونات.



حيث قدمت الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج على قد الإيد المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل خبز بالجبن.



مقادير خبز بالجبن

قد يعجبك أيضا...

كوب دقيقملعقة كبيرة خميرة فوريةملعقة كبيرة بيكنج بودرملعقة كبيرة سكرملحربع كوب زيت3 ملعقة كبيرة لبن بودرة-الحشوجينة رومي أو شيدرجبنة موتزاريلا-الوجهبيضةفانيلياطريقة تحضير خبز بالجبن- في العجان يضاف الدقيق واللبن البودرة والبيكنج بودر والخميرة والسكر والملح .- يضاف الماء تدريجيا ويعجن حتى الحصول على قوام العجين .- يفرد العجين ويقطع على شكل دائري .- يحشى العجين بالجبن المبشور ويضاف في قالب كب كيك وتترك لتتخمر .- يدهن الوجه بخليط البيض والفانيليا ويخبز بالفرن ويقدم .