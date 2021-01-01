طريقة سهلة لعمل خبز بالجبن

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خبز بالجبن


خبز بالجبن من المعجنات غير التقليدية التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ، فيمكنك تجربتها وإعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل، بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

حيث قدمت الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج على قد الإيد المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل خبز بالجبن.

مقادير خبز بالجبن

كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة سكر
ملح

ربع كوب زيت

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

-الحشو

جينة رومي أو شيدر

جبنة موتزاريلا

-الوجه

بيضة

فانيليا

طريقة تحضير خبز بالجبن

- في العجان يضاف الدقيق واللبن البودرة والبيكنج بودر والخميرة والسكر والملح .

- يضاف الماء تدريجيا ويعجن حتى الحصول على قوام العجين .

- يفرد العجين ويقطع على شكل دائري .

- يحشى العجين بالجبن المبشور ويضاف في قالب كب كيك وتترك لتتخمر .

- يدهن الوجه بخليط البيض والفانيليا ويخبز بالفرن ويقدم .

المصدر: elbalad

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