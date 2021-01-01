تعرف على سعر و مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13 الجديد ..



Galaxy A13 Galaxy A13

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13 || أطلقت شركة سامسونج Samsung، أحدث إصداراتها هاتف Galaxy A13 ، إذ كشفت عن مواصفاته وسعره اليوم السبت.



مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13

الشاشة



ويأتي هاتف سامسونج Galaxy A13 4G ، بشاشة من نوع LCD.

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كما يبلغ قياسها قياس 6.4 بوصة، دقة عرضها 1600 720 بكسل.وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.الكاميرابالإضافة إلى ذلك يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية.حيث أن الكاميرا الأساسية تأتى بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل.بالإضافة إلى ذلك يوجد كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.المعالجالهاتف يعمل بمعالج سامسونج Exynos 850.ويأتي مع تكوينات متعددة للذاكرة بسعة تبلغ 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى رام.كما أن سعته 64 أو 128 جيجابايت لذاكرة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.البطاريةفضلًا عن ذلك فإن بطاريته تأتي بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة.كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.ويعمل الهاتف بواسطة واجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12سعر هاتف سامسونج الجديدأعلنت سامسونج أن الهاتف يأتي بسعر 210 يورو أي 3600 جنيه تقريبًامواصفات سامسونج جلاكسي galaxy unpacked 2022في هذا الصدد، يستعرض “يلا بيزنس” أبرز مواصفات سامسونج جلاكسي galaxy unpacked 2022 التي تم الكشف عنها حتى الآن قبل الطرح الرسمي في الأسواق.تتضمن السلسلة الجديدة من هواتف سامسونج : Galaxy S22 و Galaxy S22 + و Galaxy S22 Ultra، وكل منهم له مواصفاته الخاصة التي تميزه.وإليكم المواصفات التفصيلية للسلسلة الكاملة galaxy unpacked 2022مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22أول هواتف السلسلة هو هاتف سامسونج Galaxy S22، والذي يتضمن شاشة بقياس 6.1 بوصة، وبدقة عرض 2340 × 1080 بكسل، من نوع Dynamic AMOLED 2X .بانر هيرمس داخل الأخباركذلك تدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزا، مع أقصى معدل سطوع 1500 شمعة، وطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.بالإضافة إلى ذلك يأتي بمعالج الشركة Exynos 2200، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر في أوروبا، مع معالج ثماني النواة.ويتضمن ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومعالج رسوميات AMD RDNA 2، ويدعم الهاتف اتصال Wi-Fi 6 وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.2 و شبكات الجيل الخامس 5G.كذلك سيتضمن هاتف سامسونج Galaxy S22 إعداد الكاميرا تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل، وحدة فائقة الدقة 10 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل.من المقرر أن يحتوي الإصدار العادي من سلسلة سامسونج Galaxy S22 على بطارية بقوة 3700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي واللاسلكي بسرعات غير مؤكدة حتى الآن.تبلغ أبعاد الهاتف 146.0 × 70.6 × 7.6 ملميتر ويزن 167 جراما.سعر هاتف سامسونج Galaxy S22سيتوفر هاتف سامسونج Galaxy S22، مقابل سعر حوالى 849 يورو (أي ما يعادل 14 ألفا و900 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت، ومقابل سعر 899 يورو (أي ما يعادل 15 ألفا و800 جنيه مصري)، لطراز 8 + 256 جيجابايت.مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 +يتشارك هاتف Galaxy S22 +، بالمواصفات الرئيسية مع الإصدار العادي من السلسلة، ولكنه سيأتي بشاشة أكبر وبطارية أكبر.كذلك يحتوي هاتف Galaxy S22 +، على شاشة بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض 2340 × 1080 بكسل، من نوع Dynamic AMOLED ، تدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزا، وسطوع أعلى يبلغ 1750 شمعة، ومع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.وسيضم هاتف Galaxy S22 +، إعدادات الكاميرا ونوع المعالج بطراز Galaxy S22، ويزن الهاتف 195 جراما.بالإضافة إلى ذلك يبلغ قياسه 157.4×75.8×7.64 ملميتر، وسيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير.سعر هاتف Galaxy S22 +سيتوفر هاتف سامسونج Galaxy S22 + ، للبيع مقابل سعر 1049 يورو (أي ما يعادل 18 ألفا و500 جنيه مصري)، لإصدار 8 + 128 جيجابايت، ومقابل سعر 1099 يورو (أي ما يعادل 19 ألفا و300 جنيه مصري) لطراز 8 + 256 جيجابايت.مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultraفيما سيحتوي هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، على شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X يبلغ قياسها 6.8 بوصة، وبدقة عرض 3080 × 1440 بكسل.تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 1-120 هرتزا، ومعدل سطوع أقصى يبلغ 1750 شمعة، وطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.وسيتطابق هاتف Galaxy S22 Ultra مع إصدار الشركة السابق S21 Ultra، ولكن مع الحصول على تحسين بشكل كبير بالنسبة للمعالج.سيأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل.واثنان من الكاميرات المقربة بدقة 10 ميجابكسل، كما سيحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بمستشعر 40 ميجابكسل.وسيحزم هاتف Galaxy S22 Ultra، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويمتاز الجها بدعم قلم S Pen مدمج، مما يرفع وزن الجهاز إلى 227 جراما، وستطرح سامسونج جميع إصدارات سلسلة Galaxy S22 للبيع في أوروبا اعتبارا من 25 فبراير المقبل.سعر هاتف Galaxy S22 Ultraوسيباع هاتف Galaxy S22 Ultra، مقابل سعر حوالى 1249 يورو (أي ما يعادل 22 ألف جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت، و 1349 يورو (أي ما يعادل 23 ألف و800 جنيه مصري)، للنسخة الوسطى بسعة 12 + 256 جيجابايت.سيباع مقابل سعر حوالي 1449 يورو (أي ما يعادل 25 ألف و500 جنيه مصري)، للطراز 12 + 512 جيجابايت.