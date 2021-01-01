تعرف على ميزة أمان التحكم في التطبيقات من مايكروسوف.لحمايتك من التطبيقات الخطرة ..

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ميزة أمان التحكم في التطبيقات || كشفت شركة مايكروسوفت، عن طرح ميزة أمان جديدة للحفاظ على المستخدمين في مأمن من التطبيقات الخطرة أو التي يحتمل أن تكون خطرة.



وأوضحت مايكروسوفت، أن ميزة الأمان الجديدة تعد جزءًا من Windows 11 Build 22567 الذي يأتي مع بعض التحسينات في التصميم.



كما تدعو الشركة، هذه الميزة بأنها “ميزة أمان التحكم في التطبيقات الذكية “(SAC)، إذ أنه مشابه تمامًا لميزة SmartScreen الموجودة في Windows 10.

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كيف تعمل ميزة أمان التحكم في التطبيقات الذكية؟أكدت الشركة أن ميزة أمان التحكم في التطبيقات الذكية (SAC) يحظر التطبيقات غير الموثوق بها أو التي يحتمل أن تكون خطرة، وتم تكوين SAC أولاً في وضع التقييم.فضلًا عن ذلك فإنه خلال وجود SAC في وضع التقييم ستتعلم ما إذا كان بإمكانها المساعدة في حمايتك دون أن تعترض طريقك كثيرًا، كما يمكن تشغيله تلقائيًا، أو إيقاف تشغيله تلقائيًا.أيضًا وهو في هذا الوضع، فإنه يمكن يمكن للمستخدم تشغيل SAC يدويًا في تطبيق Windows Security ضمن قسم التحكم في التطبيقات والمستعرض.بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن تمكين SAC إلا على أجهزة Windows التي أجرت تثبيتًا نظيفًا باستخدام أحدث إصدار من Insider Preview (النسخة 22567 والإصدارات الأحدث).وكذلك قامت الشركة بتحديث مربع الحوار “فتح باستخدام” للتوافق مع سمة تصميم Windows 11، ويتبع مربع الحوار المحدث السمة الفاتحة / الداكنة التي حددها المستخدم لجهاز الكمبيوتر.بانر هيرمس داخل الأخبارعلاوة على ذلك فقد قامت مايكروسوفت بتبسيط التجربة من خلال إتاحة تحديث التطبيق الافتراضي الخاص بك بنقرة واحدة فقط.جهاز Surface Pro 8وأعلنت مايكروسوفت الشهر الماضي، عن توفر جهاز Surface Pro 8 المخصص لاستخدامات بيئة الأعمال عبر مختلف القطاعات في مصر.ويأتي تصميم الجهاز الجديد ليواكب أحدث المتطلبات التي تحتاجها القوى العاملة اليوم في بيئة العمل الهجينة ، حيث ركزت على تعزيز الإنتاجية والابتكار وإتاحة الوصول إلى أفضل أدوات التمكين لجميع أطياف المجتمع ، مع ضمان الحفاظ على سلامة وأمن جميع المستخدمين.وقالت فين موريس الرئيسة التنفيذية لمجموعة Surface لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا قائلة، إن الشركة قامت بتصميم ابتكارات و تقنيات جهاز Surface Pro 8 الجديد لتمكين القوى العاملة من التغلب على التحديات المتغيرة، وتعزيز تجاربهم ورفع مستوى انتاجيتهم.وأضافت موريس في حديثها قائلةً: “تشهد مصر نمواً متسارعاً في التحول الرقمي، لذلك فإن جهاز ”Surface Pro 8” يعتبر داعماً مهماً في هذه الرحلة لتغطية أكبر قدر ممكن لحالات الاستخدام المؤسساتي في مختلف القطاعات، حيث يعمل جهاز ”Surface Pro 8”بشكل يتكامل مع نظام Windows 11”” بما يضمن تعزيز سُبل التعاون بين الموظفين بمستوى عالٍ من الأمان “.ويعكس الجهاز الجديد المتوافق والمتكامل مع نظام Windows 11”” مدى التزام مايكروسوفت الراسخ بتصميم تكنولوجيا تركز على الإنتاجية والابتكار ،حيث تم تصميم عائلة أجهزة Surface لتتماشى مع استخدامات مختلف شرائح المجتمع، ومن الجدير بالذكر أن كل اصدار جديد من ”Windows” يفتح الآفاق لجيل تالي من الابتكارات ، وهذا ما قدمته فعليًا سلسلة عائلة Surface على مدار السنوات العشر الماضية ، حيث اتاحت تجارب مبتكرة وإنشاء أنواع جديدة من الأجهزة.وفي اطار خطط الشركة الداعمة لقضايا الاستدامة ، أطلقت مايكروسوفت ”Ocean Plastic Mouse” وهو ماوس من بلاستيك المحيطات المُعاد تدويره من النفايات البلاستيكية، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع هدف الشركة المتمثل في الحصول على أجهزة وحزم قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% بحلول عام 2030 ، الماوس الجديد مصنوع من 20% في المائة من بلاستيك المحيط المعاد تدويره ، كما أن صندوق التغليف الخاص بالماوس يمكن إعادة تدوير عبوته بنسبة 100 في المائة، فهو صديق للبيئة ومصنوع بدون مواد بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة فقط.