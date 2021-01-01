تعرف على خدماتها..البريد المصري يطلق منظومة الدفع غير النقدي

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يبحث البعض عن الخدمات المقدمة من منظومة الدفع غير النقدي للبريد المصري، والتي أطلقها اليوم الأحد، مستخدمًا أفضل النظم والحلول المتطورة بما يساهم في تنفيذ كافة المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر.



يأتي ذلك في إطار اهتمام البريد المصري بتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل المعاملات المالية.



الخدمات المقدمة من منظومة الدفع غير النقدي للبريد

تمكن هذه الخدمة العملاء من السداد غير النقدي للخدمات مثل سداد مخالفات المرور ومصاريف المدارس ومشروعات الإسكان.

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كما تمكنهم من سداد الرسوم المقررة للخدمات البريدية مثل سداد تكاليف نقل الطرود وشراء الطوابع وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع “POS” المنتشرة بجميع مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث معايير الأمن والسلامة في تنفيذ معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني.وأكد البريد المصري، أنه من المقرر خلال الفترة القادمة التوسع في مجالات الدفع الإلكتروني لتسهيل التسوق وخدمات التجارة الإلكترونية باستخدام تقنية الـ “QR code” وتطبيقات الهاتف المحمول، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة الشمول المالي، وتعظيم استفادة المواطنين من خدمات الدفع غير النقدي.رسوم فتح حساب توفير بريدي 2022ويمكن لأي مواطن فتح حساب ادخار في كافة فروع الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.كما تبلغ رسوم فتح الحساب 10 جنيهات فقط.بانر هيرمس داخل الأخباركما يمكن استخراج بطاقات الصراف الآلي للبريد لكافة العملاء ورسومها 25 جنيهًا فقط.حيث يمكن للعملاء من خلال هذه البطاقات سحب وإيداع من ماكينات الصرف لهيئة البريد.مواعيد عمل مكاتب البريد 2022تبدأ مكاتب البريد في استقبال العملاء يوميًا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرا ماعدا الجمعة والسبت.كما أن مكاتب البريد تغلق أبوابها في الإجازات الرسمية التي تُعلن عنها الدولة.متى يتم إضافة فوائد البريد المصري 2022أما بالنسبة لفوائد البريد المصري، فتمنح الهيئة أرباحًا سنوية على المدخرات التي يدعها العملاء وتضاف قيمة الأرباح مع بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو.ويمكن لصاحب الوديعة البريدية أن يذهب إلى المكتب التابع له ويضيف إلى حسابه قيمة الأرباح السنوية ( تربيح دفاتر التوفير).بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم إضافة 7% من قيمة المبلغ الأصلي كأرباح سنوية.