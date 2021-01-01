عروض أجهزة كهربائية منزلية.أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية للعروسة ..

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يبحث العديد من المواطنين عن أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية للعروسة 2022 في ظل المنافسة الشركة بين العديد من شركات توزيع وبيع الأجهزة المنزلية في السوق المحلي.



بانر شركة رووك داخل الأخبار

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وهناك العديد من الموردين للأجهزة الكهربائية وكذلك الموزعين، فضلًا عن ذلك فإن العديد من شركات بيع الأجهزة تقدم عروضًا باستمرار.

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وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “يلا بيزنس” أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية للعروسة 2022 وعروض أجهزة كهربائية منزلية.أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية للعروسة 2022قبل سرد أفضل الأجهزة، يجب أن نعرف أهم الاجهزة التي تحتاجها كل عروس لبيتها.وتشمل تلك الأجهزة “ثلاجة، بوتوجاز، غسالة، ميكروويف، ديب فريزر، مكواة، محضرة طعام”.الثلاجةتعد ماركة إل جي من أفضل أنواع الماركات في الثلاجات وتبدأ أسعارها من 11 ألف جنيه تقريبًا.كما تأتي بعدها شارب، حيث تبدأ أسعارها من 8 آلاف جنيه تقريبًا.بالإضافة إلى ذلك فإن ثلاجة فريش كذلك من أفضل أنواع الثلاجات، حيث تبدأ أسعارها من 4 آلاف جنيه تقريبًا.وأيضًا تعد ثلاجة توشيبا أحد أفضل أنواع الغسالات وتبدأ أسعارها من 4 آلاف و500 جنيه تقريبًا.الغسالاتتأتي إل جي كذلك في صدارة قائمة أفضل أنواع الغسالات وتبدأ أسعرها من 5 آلاف جنيه تقريبًا.في حين تأتي بعدها غسالة زانوسي والتي تبدأ أسعارها من 4100 جنيه تقريبًا.بعد ذلك تأتي غسالة سامسونج حيث تبدأ أسعارها من 8 آلاف جنيه تقريبًا.ومن ثم تأتي غسالة توشيبا العربي حيث تبدأ أسعارها من 5 آلاف جنيه تقريبًا.البوتوجازاتأما البوتوجازات فتأتي إل جي كذلك في المرتبة الأولى، حيث تبدأ أسعاره من 12 ألف جنيه تقريبًا.ومن ثم يأتي بوتوجاز زانوسي والذي يبلغ سعره حيث تبدأ أسعاره من 3.700 جنيه تقريبًا.بعد ذلك يأتي بوتوجاز فريش حيث تبدأ أسعاره من 4.500 جنيه تقريبًا.ثم يأتي بوتوجاز أي كوك في المرتبة الرابعة لأفضل أنواع البوتوجازات، حيث تبدأ أسعاره من 6 آلاف جنيه تقريبًا.الديب فريزريأتي ديب فريزر توشيبا العربي في صدارة أفضل أنواع الديب فريزر في مصر، حيث تبدأ أسعاره من 5 آلاف جنيه تقريبًا.بعد ذلك يأتي ديب فريزر إل جي حيث تبدأ أسعاره من 8 آلاف جنيه تقريبًا.ومن ثم ديب فريزر سامسونج حيث تبدأ أسعاره من 20 ألف جنيه تقريبًا.السخاناتبالنسبة لسخانات الكهرباء فيأتي أولمبيك في المرتبة الأولى حيث تبدأ أسعاره من 1400 جنيه تقريبًا.بعد ذلك يأتي سخان فريش حيث تبدأ أسعاره من 890 جنيه تقريبًا.بانر هيرمس داخل الأخبارومن ثم سخان توشيبا العربي حيث تبدأ أسعاره من 1300 جنيه تقريبًا.المكانس الكهربائيةتأتي مكنسبة توشيبا العربية في صدارة أفضل أنواع المكانس في مصر حيث تبدأ أسعارها من 1400 جنيه تقريبًا.ومن ثم تأتي مكنسة سامسونج في المرتبة الثانية حيث تبدأ أسعارها من 1700 جنيه تقريبًا.المكواةتعد باناسونيك من أفضل أنواع ماركات المكواة في مصر، حيث تبدأ أسعارها من 500 جنيه تقريبًا.ومن ثم تأتي مكواة تورنيدو في المرتبة الثانية حيث تبدأ أسعارها من 350 جنيه تقريبًا.محضرة الطعامتأتي محضرة طعام كينود في المرتبة الأولى لأفضل أنواع محضرات الطعام في مصر، حيث تبدأ أسعارها من 1400 جنيه تقريبًا.ومن ثم يأتي في المرتبة الثانية محضرة طعام مولينكس حيث تبدأ أسعارها من 1500 جنيه تقريبًا.كما أخذت محضرة طعام تورنيدو سيطًا كبيرًا بين الطبقة المتوسطة ويبلغ سعره 1500 جنيه في المتوسط.أسعار الميكروويف 2022يأتي ميكرويف شارب 43 لتر موديل R-78BR(ST) بسعر 3,490 جنيه.كما يأتي ميكرويف فريش 42 لتر موديل FMW-42KCG-S بسعر 2,420 جنيه.يأتي ميكرويف زانوسى 43 لتر موديل ZMW43FGCXA بسعر 4,100 جنيه.بالإضافة إلى ذلك يأتي ميكرويف LG نيو شيف 42 لتر موديل MH8265CIS بسعر 5,400 جنيه.يأتي ميكرويف سامسونج 40 لتر موديل MG40J5133AT/GY بسعر 5,725 جنيه.وكذلك يأتي ميكرويف كينود فولاذ ضد الصدأ 42 لتر موديل MWL426 بسعر 4,190 جنيه.يأتي ميكرويف دايو ستانلس ستيل 31 لتر موديل KOR-1N4A بسعر 3,700 جنيه.أسعار الأجهزة الكهربائية في كارفور 2022غسالة ملابس جاك نصف أوتوماتيك تحميل علوي، 10كجم، أبيض – NGWM-108 بسعر: 1,795.00 جنيهًاوغسالة ملابس اوتوماتيك من زانوسي ZWT10710S تحميل علوي – 10 كجم – فضي EGP 5,350.00غسالة ملابس تحميل أمامي بمجفف من أنديست، 9 كيلو، فضي EGP 8,999.00وغسالة ملابس وايت بوينت تحميل أمامي، 6كجم، فضي – WM 61015 PDS/S بسعر 4,199.00 جنيهًاكذلك غساله ملابس وايت بوينت WPW71015DSWVS فول اوتوماتيك تحميل أمامي – 7 كيلو بسعر 5999 جنيهًاديب فريزر فريش FNU-MT300I رأسي – 7 درج – استانلس بسعر EGP 9,365.00ديب فريزر يونيون اير UF205BG1NC10 نوفروست ديجيتال – 5 درج – أسود EGP 6,699.00بوتاجاز زانوسي ZCG92686XA تيست ماكس – 5 شعلة – فضي EGP 9,888.00وبوتجاز يونيون اير اي كوك GC 6090SS-DC-511-IDSC-S-P غاز – 5 شعلة – اسود بسعر 7299 جنيهًابوتجاز غاز فريش فيرونا، 5 شعلات، 60*90سم – ستانلس ستيل EGP 5,199.00ثلاجة زانوسي رأسية، 1 باب، 320 لتر، فضي – ZRA32103BA بسعر EGP 3,699.00و ثلاجة كريازي KH690LN نوفروست – 690 لتر – أسود EGP 14,222.00ثلاجة نوفروست زانوسي كريسبو – 370 لتر – أسود EGP 6,599.00عروض الأجهزة الكهربائية في كارفور 2022تلفزيون توشيبا الذكي 43 بوصة عالي الدقة مع ريسيفر داخلي – 43L5965EA عليه 17% خصم ليبلغ سعره 5299 ألف جنيهًا بدلا من 6399 جنيهاكبة CH-400M من تورنيدو – 1 لتر – شفاف عليه 16% خصم ليبلغ سعرها 399 جنيها فقط.فرن كهربائي تاتش مع شواية – 50 لتر – 2000 واط – أسود عليه خصم 15% ليصبح بمبلغ 899 جنيهًا.مكنسة كهربائية هوفر، 2000 وات، احمر/اسود – TCP2010020 عليها خصم 47% بسعر 999 جنيهًا.بوتجاز يونيون تيك ستانلس ستيل، 80سم – CF5555SV-128 عليها خصم 15% ليبلغ سعرها 3949 ألف جنيها.سخان مياه غاز فريش سبا، 10 لتر – فضي عليه الخصم 6% ليبيلغ سعره 1979 ألف جنيها.أسعار الأجهزة الكهربائية توشيبا العربي 2022كذلك تقدم توشيبا العربي العديد من عروض الأجهزة الكهربائية المختلفة لكي تناسب جميع الفئات؛ لذلك هي واحدة من العلامات التجارية المفضلة لدى الأغلبية العظمى في مصر.أسعار شاشات توشيبا العربي 2022شاشة تليفزيون سوني 4k سمارت 55 بوصة مزودة بريسيفر داخلي ، 3 مداخل HDMI و 3 مداخل فلاشة : بسعر 9.999.وشاشة تليفزيون توشيبا 4K سمارت بدون فريم 65 بوصة مزودة بريسيفر داخلي، 3 مداخل HDMI و مدخلين فلاشة 65U5965EA + شاهد VIP مجاناً بسعر 10.499كذلك شاشة تليفزيون شارب 4K سمارت بدون فريم 65 بوصة أندرويد مزودة بريسيفر داخلي ، 3 مداخل HDMI و مدخلين فلاشة 4T-C65DL6EX + شاهد VIP مجاناً بسعر 10.999تليفزيون تورنيدو 32 بوصة إل إي دي HD مزود بريسيفر داخلي، مدخلين HDMI و مدخلين فلاشة 32ER9500E بسعر 2.499 جنيها.أسعار ثلاجات توشيبا العربي 2022ثلاجة تورنيدو ديفروست سعة 100 لتر ، 1 باب ميني بار لون سيلفر MBR-AR100-S بسعر 3.305 جنيها.ثلاجة تورنيدو ديجيتال ، نوفروست متقدم 569 لتر ، سيلفر لامع RF-569VT-SLS بسعر 14.149 جنيهاكذلك ثلاجة تورنيدو ديجيتال ، نوفروست متقدم 569 لتر ، أسود RF-569GVT-BK بـ 14.999 جنيها.وثلاجة تورنيدو ديجيتال ، فريزر سفلي ، نوفروست متقدم 430 لتر ، سيلفر RF-452BVT-SL بسعر 12.199 جنيهًا.أسعار بوتجازات (بلت إن) توشيبا العربي 2022بوتاجاز هوفر مسطح بلت إن 60 × 60 ، 4 شعلة غاز ، استانلس HHG6LSX-EGY بسعر 4.099 جنيها.وبوتاجاز هوفر مسطح بلت إن 90 × 60 ، 5 شعلة غاز ، أسود زجاجي HGV95SMWCGB EGY بسعر 6849 جينهابوتاجاز هوفر مسطح بلت إن 60 × 60 ، 4 شعلة غاز ، استانلس HHG6BRMX بسعر 4449 جنيهاكذلك بوتاجاز تورنيدو مسطح بلت إن 60 × 60 ، 4 شعلة غاز ، أسود زجاجي GHV-M60CCU-G بسعر 4179 جنيها