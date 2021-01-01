تعرف عليها : علامات تشير إلى ارتفاع السكر في الدم..



السكر ى السكر ى

يعتبر مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة والمنتشرة حول العالم، وذلك بسبب مهاجمة جهاز المناعة الموجود فى الجسم للخلايا التى تنتج الإنسولين، ليتم تدميرها، وقد يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى أمراض أخرى ومضاعفات خطيرة، لذلك ينصح الأطباء دوما أصحاب المرض من ضرورة متابعته ومراقبته جيدا.



وتستعرض عن علامات تدل على أرتفاع السكر فى الدم:



ربما يكون ابرزها، الشعور بالعطش الشديد وكثرة التبول، خاصة في فترات الليل، كما من بين أعراض مرض السكر فقدان الوزن وبطء التئام الجروح، لكن هناك 3 أعراض ربما يكونوا أقل شيوعا لكنهما بمثابة تحذير وجرس إنذار، وعند حدوثها يجب على المريض أن يتوجه إلى الطبيب على الفور.



- بقع على الجلد



بعض الأشخاص قد يظهر عليهم بقع كبيرة داكنة على الجلد، هذه البقع تكون معروفة باسم الشواك الأسود، وتتواجد في أي مكان على الجسم ولا تخص منطقة محددة، لكنها قد تظهر على الرقبة أو تحت الإبط أو حتى منطقة الفخذ، لكنها بمثابة تحذير بارتفاع كبير في مستويات السكر،بحسب تقرير لـ"روسيا اليوم"



- حكة في الجلد



من بين الأعراض الأقل شيوعًا، هو حدوث حكة على الجلد، هذه الحكة لا تزول بسهولة، وغالبا ما تظهر على اليدين والقدمين، وقد تؤدي إلى أن يصبح الجلد جافًا، لكنها رغم ذلك ليست علامة مميزة للإصابة بمرض السكر، لذلك عليك مراجعة الطبيب.

- ألم في الذراعين والساقين

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من الأعراض المصاحبة لمرض السكري، الآلام التي قد تحدث في الساق ربما تكون دليلا على تلف الأعصاب، ويعرف باسم الاعتلال العصبي السكري، وهو غالبا ما يحدث للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر على المدى الطويل، وغالبا ما يكون الألم أو الوجع خفيف، وقد يكون على هيئة وغز عادي، وفي بعض الأحيان تكون هناك تشنجات تؤثر على الأطراف، مثل الذراعين.