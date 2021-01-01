حرائق في اليد تدفع لسحب ملايين القطع.كارثة الساعة الذكية..

تواجه شركة "غوغل" كارثة تجارية، بعد تعرض عدد من مستخدمين الساعات الإلكترونية لحرائق من درجات مختلفة، مما دفع الشركة العملاقة لاسترجاع قرابة مليوني قطعة من الأسواق.
وأعلنت شركة "فيت بيت" للساعات الرياضية الشهيرة، والمملوكة من شركة "غوغل"، استدعاء 1.7 مليون قطعة من الأسواق بعد حوادث "حرائق" للمستخدمين.
وحدثت الحروق بسبب بطارية الليثيوم أيون في الساعة الذكية الأيونية لفيت بيت، وفقا للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بالولايات المتحدة.
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