5 نصائح قبل ما تشترى من التخفيضات..عشان ما يتضحكش عليكى..

بدأت المحلات التجارية والبرندات العالمية في هذه الأيام الإعلان عن التخفيضات الكبيرة التي تبدأ من 20% وقد تصل إلى 60% وأحيانًا 70%، وهذا ما يتسبب في هوس العديد من الأشخاص للحصول على أكثر عدد من القطع عليها خصومات كبيرة، ووفقًا لدراسة بحثية عن نظام نقاط البيع والخصومات والتخفيضات، فإن الخصم هو أفضل استراتيجية تسعير لتجار التجزئة في جميع القطاعات، ومع ذلك بقدر ما هي فعالة، يمكن أن تكون الخصومات سلاحًا ذو حدين ففي حين أن خفض الأسعار يجذب العملاء بالتأكيد، فإن تنفيذ الخصومات بهذه الطريقة قد يكون ورائها العديد من التساؤلات هل هي بالفعل تخفيضات حقيقية لسلع ذات قيمة أو هو حيلة للتخلص من بضاعة رديئة، لذا يستعرض اليوم السابع مع خبير الأزياء والاستايليست مصطفى الشافعي عدة نصائح قبل الشراء من التخفيضات كما يلي:
أولاً: تحديد هدفك قبل الشراء
قال خبير الأزياء عليك قبل النزول للشراء تحديد احتياجاتك وعدم الشراء دون الحاجة مهما كان العرض مغري بالنسبة لك.
ثانيًا: تحديد مبلغ للشراء
وتابع خبير الأزياء سواء العروض على الملابس أو غيرها من احتياجات المنزل عليك قبل النزول تحديد المبلغ الذي سوف تشتري به وعدم تخطيه لأي سبب.
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