5 نصائح قبل ما تشترى من التخفيضات..عشان ما يتضحكش عليكى..

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بدأت المحلات التجارية والبرندات العالمية في هذه الأيام الإعلان عن التخفيضات الكبيرة التي تبدأ من 20% وقد تصل إلى 60% وأحيانًا 70%، وهذا ما يتسبب في هوس العديد من الأشخاص للحصول على أكثر عدد من القطع عليها خصومات كبيرة، ووفقًا لدراسة بحثية عن نظام نقاط البيع والخصومات والتخفيضات، فإن الخصم هو أفضل استراتيجية تسعير لتجار التجزئة في جميع القطاعات، ومع ذلك بقدر ما هي فعالة، يمكن أن تكون الخصومات سلاحًا ذو حدين ففي حين أن خفض الأسعار يجذب العملاء بالتأكيد، فإن تنفيذ الخصومات بهذه الطريقة قد يكون ورائها العديد من التساؤلات هل هي بالفعل تخفيضات حقيقية لسلع ذات قيمة أو هو حيلة للتخلص من بضاعة رديئة، لذا يستعرض اليوم السابع مع خبير الأزياء والاستايليست مصطفى الشافعي عدة نصائح قبل الشراء من التخفيضات كما يلي:



أولاً: تحديد هدفك قبل الشراء

قال خبير الأزياء عليك قبل النزول للشراء تحديد احتياجاتك وعدم الشراء دون الحاجة مهما كان العرض مغري بالنسبة لك.



ثانيًا: تحديد مبلغ للشراء

وتابع خبير الأزياء سواء العروض على الملابس أو غيرها من احتياجات المنزل عليك قبل النزول تحديد المبلغ الذي سوف تشتري به وعدم تخطيه لأي سبب.

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ثالثًا: تجنب الشراء أون لاينوأضاف خبير الأزياء بأن يجب تجنب الشراء خلال الخصومات من مواقع المحلات التجارية، وذلك لتجنب العيوب الموجودة في القطع.رابعًا: الفحص الجيد قبل الشراءوأكد على ضرورة التأكد من جودة القطعة التي سوف تشتريها تجنبا لوجود عيوب بها، وذلك لأن المحلات ترفض استبدال أو استرجاع القطع المباعة أثناء فترة التخفيضات.خامسًا: التأكد من حقيقة الخصوماتوأضاف خبير الأزياء أن هناك بعض المحلات تضع خصومات وهمية وأسعار غير حقيقية على "بارتيشن" معين للملابس، ولكنك خلال دفع الحساب تجد أن القطعة سعرها كما هو دون تخفيض أو بتخفيض قليل جداً عن المتوقع.