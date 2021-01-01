تعديل جدول امتحانات 4 ابتدائي .. التعليم توضح

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تسبب جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي ، لشهري فبراير ومارس ، في حالة من الغضب عند أولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، حيث اعترض الأهالي على بدء امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس في أول أيام شهر رمضان المبارك ، كما اعترض البعض على فكرة عقد الامتحان يوم السبت الذي يعد إجازة عند معظم مدارس الجمهورية.



وقد شن الأهالي موجة من التعليقات الرافضة لـ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك.



قالت زهراء مهدي : نرجو إعادة النظر في مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي ولتكن بعد العيد لأن أولادنا صايمين "ياريت نقدر" ، وقالت نجوان ممدوح : الوقت سئ جدا يا ريت نغير المواعيد، لو حتى تقدموه أسبوع ، وقالت ماجدة احمد : نرجو إعادة النظر في موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي نظراً لأنه سيبدأ اول يوم رمضان والأطفال صايمين وسيكونوا مرهقين ولهذا نقترح تقديمه أسبوع قبل رمضان.

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txt"التعليم" تبدأ إجراءات اختيار المرشحين فى مشروع "جائزة مصر للتميز الحكومى"txtالتعليم: تدريب 106893 معلمًا و95% من مديري المدارس لتطوير خبراتهموأكدت مروة فتحي : " دي أول سنة الولاد ينزلوا المدرسة بعد الكورونا وأول مرة يروحوا المدرسة صايمين إزاي يمتحنوا أول يوم رمضان؟ " ، وقالت أماني أحمد : هو ليه ميبقاش آخر شهر 3 بدل أول رمضانوقال محمد صابر : ياريت معالي الوزير يتم تعديل وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي من الأحد 2022/4/3 ، وقالت رحاب فاروق : ياريت يقدم امتحانات الصف الرابع الابتدائي قبل رمضان باسبوع صعب جداً اول يوم رمضانالتعليم : الجدول نهائي ورمضان شهر عمل عاديومن جانبه .. حصل موقع صدى البلد على أول رد رسمي من وزارة التربية والتعليم على مطالب تعديل جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بسبب “اول يوم رمضان”حيث قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي المعلن منذ ساعات هو جدول نهائي لا نية لتعديله او التراجع عن اي شئ فيه.وأضاف المصدر : ان الوزارة تتعامل مع شهر رمضان على أنه شهر عادي من حيث العمل في كل الدولة وكل المدارس ، مؤكدةً انه لا فرق بين 1 رمضان او 5 رمضانوأوضح المصدر ، أنه لا تغيير ايضا في يوم السبت في جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي ، حيث قال المصدر : من لديه اجازة يوم السبت سوف يؤدي الامتحان كما هو في الجدول بغض النظر عنها .15 سؤال والدرجة الكلية من 30وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.ونص الكتاب الدوري على دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.وأشار إلى أن تكون عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤال وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري "فبراير ومارس"السبت 2 ابريل 2022 : اللغة العربية - التربية الدينيةالاحد 3 ابريل 2022 : علوم - مهارات مهنيةالاثنين 4 ابريل 2022 : دراسات - ICTالثلاثاء 5 ابريل 2022 : اللغة الانجليزيةالاربعاء 6 ابريل 2022 : الرياضياتوبالنسبة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الثاني، فتعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.ويسرى الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، وتعقد اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدولين الزمنيين الخاصين بشهري فبراير ومارس واختبارات نهاية العام عن طريق المدرسة.جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي "امتحانات نهاية العام"الاحد 8 مايو 2022 : اللغة العربية - التربية الدينيةالاثنين 9 مايو 2022 : علوم - مهارات مهنيةالثلاثاء 10 مايو 2022 : دراسات - ICTالاربعاء 11 مايو 2022 : اللغة الانجليزيةالخميس 12 مايو 2022 : الرياضيات