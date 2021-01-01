ارتفاع جنوني يضرب الأسعار والإقبال على «الطري» فقط..ياميش رمضان 2022



ياميش رمضان ياميش رمضان

شهدت حركة التداول داخل أسواق المنشية في الاسكندرية، لشراء ياميش رمضان 2022، إقبالا متوسطا بسبب الارتفاع الجنونى في الاسعار، خاصة التمور والمكسرات، والتى تزيد عن 40% في معظم الأنواع الشعبية، فضلًا عن الإقبال الملحوظ على شراء الياميش الطرى وبعض أنواع التمور فقط، وذلك لاستخدامها في شهر رمضان الكريم الذي يأتى بعد أقل من 24 يوماً.



«المصرى اليوم» أجرت جولة ميدانية داخل أسواق المنشية، لبيع الياميش والمكسرات، والتى قامت بعرض الياميش قبل قدوم شهر رمضان، لرصد الأسعار حيث يقول حسن جلال السلامونى، تجار في المنشية، أن سعر كيلو البلح الطري «المستخدم في مشروب الفطار»، بـ24 و28 جنيه، والسوبيا بـ50 جنيه، وجوز الهند بـ60 جنيه والخروب يتراوح من 18 و20 جنيه،وعرق السوس بـ 36 جنيه.



وأضاف أن سعر كيلو السودانى وصل إلى 40 جنيه، والعناب بـ 38 جيه والبلح الجاف الأسواني يتراوح من 20 و30 و35 إلى 50 جنيه، وبلح سيوة بـ20 جنيه.

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ولفت إلى سعر كيلو الزبيب الايراني وصل إلى 90 جنيه لأول مرة في تاريخه، بدلا من 40 جنيه العام الماضى، والمكسرات بـ200 جنيه والبندق بـ160 جنيه واللوز بـ 160 جنيه وقمر الدين بـ48 جنيه، والزبيب المصرى يبدأ من 15 جنيه، والدوم بـ48 بدلاً من 36 جنيه، وعلبة التمر بـ25 جنيه بدلاً من 17 جنيه.وأكد التجار وجود إقبال ملحوظ من الزبائن على شراء الياميش الطرى وبعض التمور .وتسيطر الحالة المزاجية وارتفاع الأسعار بشكل لافت تزامنا مع الحرب الروسية الاوكرانية، في قلة الإقبال على شراء الياميش بشكل عام الللهم سوى الياميش الطري مثل التمر الهندي وقمر الدين والمشمشية، والظروف الاقتصادية التي يعاني منها السواد الأعظم من المواطنين .