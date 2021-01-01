ارتفاع جنوني يضرب الأسعار والإقبال على «الطري» فقط..ياميش رمضان 2022

شهدت حركة التداول داخل أسواق المنشية في الاسكندرية، لشراء ياميش رمضان 2022، إقبالا متوسطا بسبب الارتفاع الجنونى في الاسعار، خاصة التمور والمكسرات، والتى تزيد عن 40% في معظم الأنواع الشعبية، فضلًا عن الإقبال الملحوظ على شراء الياميش الطرى وبعض أنواع التمور فقط، وذلك لاستخدامها في شهر رمضان الكريم الذي يأتى بعد أقل من 24 يوماً.
«المصرى اليوم» أجرت جولة ميدانية داخل أسواق المنشية، لبيع الياميش والمكسرات، والتى قامت بعرض الياميش قبل قدوم شهر رمضان، لرصد الأسعار حيث يقول حسن جلال السلامونى، تجار في المنشية، أن سعر كيلو البلح الطري «المستخدم في مشروب الفطار»، بـ24 و28 جنيه، والسوبيا بـ50 جنيه، وجوز الهند بـ60 جنيه والخروب يتراوح من 18 و20 جنيه،وعرق السوس بـ 36 جنيه.
وأضاف أن سعر كيلو السودانى وصل إلى 40 جنيه، والعناب بـ 38 جيه والبلح الجاف الأسواني يتراوح من 20 و30 و35 إلى 50 جنيه، وبلح سيوة بـ20 جنيه.
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