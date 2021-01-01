تعرف على اهمية تناول العدس البنى



العدس البنى العدس البنى

فوائد مذهلة العدس البني



فوائد العدس..



1- تعزيز صحة القلب..

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يعد العدس البنى من الاغذية المفيدة لمرضى القلب لان به بعض الألياف الغذائية التى تساعد على التقليل الكولسترول الضار في الجسم. والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران،نظراً لغنى العدس بالمعادن والفيتامينات والبروتينات،1-يعتبر بديلاً جيداً للحوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم في العدس تساعد مجتمعة على خفض ضغط الدم المرتفع.2- فوائد العدس للمرأة الحامل..العدس غني بحمض الفوليك الذي يعد عنصراً غذائياً أساسياً وضرورياً لنمو جنين صحي ولا يعاني من حدوث مشاكل ذهنية وإدراكية.3- مكافحة السرطان..يحتوي العدس على السيلينيوم، الذي يعمل على- التخفيف من الالتهابات.- التقليل من نمو الأورام السرطانية.- تحسين صحة وردود أفعال الجهاز المناعي، بما في ذلك تعزيز إنتاج خلايا ت التي تحارب الأمراض.- يلعب دوراً في تعزيز وظائف الكبد.- يساعد على تخليص الجسم من بعض المواد التي تسبب السرطانات. كما وقد تساعد الألياف الغذائية المتواجدة في العدس على خفضفرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.4- محاربة التعب والإرهاق الناجم عن نقص الحديد حيث يعتبر مصدراً ممتازاً للحديد، ويحتوي كوب منه على أكثر من ثلث الحاجة اليوميةمن الحديد.5- تنظيم عمليات الهضم..- يساعد على خسارة الوزن لغناه بالألياف الغذائية- يساعد على تحسين عمليات الهضم في الجهاز الهضمي.- يساعد على قطع الشهية والشعور بالشبع.- يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة يومياً.- يمنع حدوث الإمساك.