نصائح اقتصادية إلى ربات البيوت لمواجهة ارتفاع الأسعار



لمواجهة ارتفاع الأسعار لمواجهة ارتفاع الأسعار



تشهد البلاد حاليا موجة من ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ فى السلع الغذائية مما يجعل ربة البيت فى حيرة من كيفية تلبية احتياجات أسرتها الغذائية بنفس الميزانية القديمة قبل ارتفاع الأسعار.



نعرض لكم بعض النصائح الغذائية التى تساعد فى ربة المنزل فى مواجهة ارتفاع الأسعار وفقا لما جاء فى موقع “ greatist” و"sheknows".



طريقة الطهي

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عمل قائمة طعام تكون الأطباق المقدمة فيها تحتوي على خليط من الأطعمة التى شهدت ارتفاع كبير فى الأسعار وأطعمة أخرى رخيصة مثل أطباق الخضار مع اللحوم المفرومة أو الفلفل الرومى والطماطم والبصل مع البيض فهذه من أفضل الحيل التى تجعل المواطن لا يشعر بـ ارتفاع الأسعار.حماية الطماطم من التلفقومي بتخزين ساق الطماطم لأسفل لمنعها من التلف بسرعة وهذا يمنع الهواء من الدخول والرطوبة من الخروج من الندبة حيث كانت الطماطم تلتصق بالكرمة.الحفاظ على الموزحافظ على الموز طازجًا لفترة أطول عن طريق لف نهاية الموز" الساق فقط" بغلاف بلاستيكي والأفضل من ذلك ، افصل كل موزة كلا الأسلوبين يمنعان إطلاق غازات الإيثيلين خارج الساق ، وبالتالي تنضج الثمرة بسرعة كبيرة.تقديم الطعامعلى قدر احتياج كل فرد حتى لا يتبقى فائض ويلقى فى القمامة ونفس الأمر بالنسبة للمشروبات مما يساعد على تقليل الشعور بموجة ارتفاع الأسعار .الخضر الورقيةقسّم الخس أو الخضر المماثلة إلى أوراق مغسولة جيدًا ومجففة ، واحفظها في كيس أو حاوية قابلة للغلق ملفوفة في منشفة ورقية جافة لامتصاص الرطوبة القاتلة للخس واستبدل المنشفة الورقية حسب الحاجة.الخبز الجافلا ترمي الخبز الجاف أو القديم مدام لم يصبه العفن وقومي بتحويله إلى خبز محمص مع التوابل المميزة.البصل والثومخزني البصل والثوم في جوارب غير مستخدمة لإبقائها طازجة واتركي ساق الخضر طويل مما يحميك من المعاناة من ارتفاع الأسعار .