طائرتين روسيتين نسقطان في العاصمة كييف

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طائرتين روسيتين يسقطان


قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنها اسقطت طائرتين روسيتين في سماء العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قواتها شنت هجوما معاكسا على القوات الروسية في خاركيف واستعادت بلدة شينوف.

فيما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، عن محاولة القوات الروسية السيطرة على مدينتي بوتشا وإربين والاقتراب من العاصمة الاوكرانية كييف.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الأوكرانية، إن القوات الروسية فشلت في اختراق الجبهة الشرقية باتجاه لوهانسك.

وأضافت الهيئة، أن القوات الروسية تسعى لإنشاء ممر بري من شبه جزيرة القرم باتجاه مدينة ماريوبول الأوكرانية.

الغزو الروسي لأوكرانيا
قال عمدة مدينة ميكولايف الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية أخذت في التراجع بعد ما وصفه بمحاولة هجوم “فاشلة” على مطار المدينة.

وقال عمدة ميكولايف لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن “الجيش الروسي حاول مهاجمة مطار المدينة، واشتبكت معهم قوات الجيش الأوكراني حتي انسحبوا إلي حدود المدينة... لمسافة تتراوح بين 20 و25 كيلومترًا”.
وقال: “نحن على استعداد للدفاع عن مدينتنا، ولا يزال لدينا ممر للحصول على الدعم والطعام وما إلى ذلك من أوديسا. هذه هي الطريقة الوحيدة المتبقية لنا ونحن نحصل على المساعدة من مختلف شركائنا والمدن الشقيقة والمدن من غرب أوكرانيا".

وأضاف: “نحن في حاجة الآن إلى خوذات وسترات لقوات الدفاع الإقليمية لدينا ونقوم بجمع الغذاء لتخزينه”.

المصدر: elbalad

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