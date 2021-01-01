علي جمعة يجيب..لماذا لم يُجعل الطلاق في يد المرأة



علي جمعة علي جمعة



لماذا لم يُجعل الطلاق في يد المرأة ؟ .. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة من خلال برنامج والله أعلم، حيث أشار إلى أن هناك طرائق مختلفة للانفصال من بينها الطلاق.



لماذا لم يُجعل الطلاق في يد المرأة؟

وقال جمعة:" قضية الطلاق في حقيقتها أحد أنواع الانفصال وليس كلها، الطلاق قد يكون بيد القاضي فتذهب إليه وتشكو فيطلق غصب عن القاضي، ثم الخلع فتذهب لكنها تعيد له المهر، فكر بعض الحقوقيات أن الخلع مش كفاية قولنا لهم طلاق بالتراضي أو بالتقاضي وهذا يقره الإسلام".



ولفت إلى أن الخلع يكفي فيه أن تقول أنا كارهة من غير سبب، لذلك امرأة ثابت لما ذهبت إلى النبي وأخبرته بأمرها ولم تنكر عليه شيء في خلق أو دين، لكني أكره الكفر بعد الإيمان فرد عليه حديقته، فلو أراد الرجل الطلاق لأعطاها الحديقة، مشدداً على أن بيت الطاعة لا وجود له في الإسلام.

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هل الخلع يحتسب طلقة ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية،.ليرد على هذا السؤال الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً: نعم الخلع يحتسب طلقة وهو الراجح من اقوال الفقهاء وهو المعمول به فى دار الافتاء المصرية، فالخلع فى قوة طلقة واحدة. فربما كثير من النساء بعدما ترفع قضية خلع على زوجها وتكسبها تريد أن ترجع لزوجها وكلا الطرفين موافقان على الرجوع فيجوز للزوج مراجعتها.هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع؟قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الخلع ليس حرامًا، بل هو أمر مشروع في الإسلام.وأوضح «وسام» "، ردًا على سؤال: هل خلع الزوج حرام؟"، أن الأصل في الخلع ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، مؤكداً أن الخلع يعد طلقة واحدة بائنة.هل الخلع طلاق أم فسخ ويحتسب من عدد الطلقات الثلاث؟.. سؤال حائر بين الناس، قال الدكتور محمد شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الخلع عن طريق المحكمة طلاق صحيح وليس فسخًا للعقد، ويحتسب من عدد الطلقات.