تعرف على كيفية الحماية من تعقب أجهزة AirTags

تساعدك أجهزة التعقب AirTag من شركة أبل في تحديد مكان المفاتيح أو الحقائب أو العناصر الأخرى المفقودة، ولكن هناك أيضًا خطر أن يستخدم شخص ما أحد الأقراص الصغيرة لمحاولة تعقبك.



لذا لدى شركة أبل وسائل حماية معينة مدمجة لتثبيط التتبع غير المرغوب فيه، ولكن لا يزال من الممكن لشخص ما وضع جهاز التعقب AirTag في حقيبتك أو سيارتك دون موافقتك وتتبع موقعك. ولسوء الحظ هناك طرق قليلة لاكتشاف ما إذا كان شخص ما يستخدم AirTag (أو أي جهاز مشابه، مثل Tile أو Samsung SmartTag tracker) لمتابعتك.



– التكنولوجيا جديدة لكن نفس مخاوف الخصوصية القديمة

تستخدم أجهزة التعقب AirTags مجموعة من المستشعرات والإشارات اللاسلكية وشبكة Find My الواسعة من أبل لمساعدة الأشخاص في تحديد موقع العناصر المفقودة. كما أصدرت أبل تطبيق Tracker Detect لنظام Android، والذي يتيح لك البحث عن العناصر المتوافقة مع شبكة Find My من أبل وتتبعها، مثل AirTags.وقد وفرت أبل العديد من الإجراءات الوقائية لمنع استخدام الأجهزة لتتبع الأشخاص، ومع ذلك أشار الكثيرون إلى أن هذه الحماية قد لا تكون كافية لحماية الضحايا.التكنولوجيا لا تسبب إساءة لكنها يمكن أن تسهلها. وسوف يستخدم الأشخاص المسيئون أي تكتيك في وسعهم للسيطرة.من ناحية أخرى تختلف أجهزة التعقب AirTags من أبل عن برنامج Stalkerware أو البرامج التي يقوم شخص ما بتثبيتها على جهازك دون علمك أو موافقتك والتي تنقل معلوماتك الخاصة -مثل رسائلك النصية واتصالاتك على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعك- ??إلى جهازه.ويقول “فيكتور تشيبيشيف”؛ كبير الباحثين الأمنيين في فريق البحث والتحليل العالمي بشركة الأمن “كاسبيرسكي”: “استخدام جهاز مثل AirTag لمراقبة موقع شخص ما يمكن أن يكون المرحلة الأولى من المطاردة، لا سيما إذا لم يكن لدى المعتدي وصول مادي إلى هاتفك أو اللابتوب”.ويضيف “تشيبيشيف”: “نحن على يقين من أن هذا سيحدث، ويمكن لأي شخص أن يكون ضحية. والمشكلة هي أن الضحايا في الوقت الحالي ليس لديهم حل فعال لهذه المشكلة”.ويوضح: “في حين أن التنبيه السابق الجديد الذي تم إرساله إلى مستخدمي iPhone يُعد خطوة جيدة إلا أن فترة الـ 24 ساعة التي قد تستغرقها لا تزال طويلة جدًا. من منظور أمني سيكون من الأفضل إبلاغ المستخدم في غضون ساعات قليلة، في إطار زمني عشوائي بعد توصيل AirTag”.– كيفية الحماية من تعقب أجهزة AirTagsإذا كنت تعتقد أن سلامتك في خطر، فتنصحك شركة أبل بالاتصال بجهات إنفاذ القانون المحلية، والتي يمكنها العمل مع الشركة (قد تحتاج إلى تقديم AirTag أو الرقم التسلسلي الخاص بها). ومع ذلك، قد لا يتمكن بعض الضحايا من القيام بذلك. فيما يلي بعض الحلول المحتملة الأخرى لمنع شخص ما من ملاحقتك باستخدام AirTag:1- ابحث بنفسك يدويًايتمثل أبسط أشكال الحماية في البحث يدويًا عن الأماكن التي ربما انزلق فيه جهاز التعقب AirTag: جيوب ملابسك، حقائبك، تحت الوسائد، على سبيل المثال. ومع ذلك هذا ليس هو الأكثر فعالية؛ لأن AirTags صغيرة جدًا ويمكن إخفاؤها بسهولة.2- حاول تضييق نطاق العناصرإذا كنت تشك في أن شخصًا ما يستخدم AirTag أو جهازًا مشابهًا لتتبعك فيجب عليك التفكير في المعلومات التي يبدو أنه يعرفها، ومحاولة تضييق نطاق العناصر التي لديك معك خلال تلك الأوقات. يمكن أن يساعدك هذا في تحديد ما إذا كان هناك شيء ما في متعلقاتك الشخصية أو سيارتك أو منزلك.3- استخدم متعقب بلوتوثتستخدم AirTags إشارات بلوتوث للاتصال بشبكة Find My من أبل؛ لذا يمكنك استخدام تطبيقات تتبع البلوتوث (Bluetooth BLE Device Finder وBLE Scanner) لمسح منطقتك ومعرفة ما إذا كان هناك AirTag في مكان قريب. وعلى الرغم من أن التطبيقات لن تحدد علامات AirTags بالاسم إلا أنها قد تساعدك في معرفة ما إذا كان هناك جهاز غير معروف بالقرب منك.4- ابحث عن الرقم التسلسلي لجهاز التعقب AirTagإذا حددت موقع AirTag فهناك طريقتان للعثور على الرقم التسلسلي له دون تنبيه المالك.إذا كان لديك هاتف iPhone يمكنك تنزيل تطبيق Find My من أبل وتثبيت AirTag على جهازك. ابحث عن اسم AirTag واضغط عليه. سيظهر الرقم التسلسلي تحت الاسم. بدلًا من ذلك انقر مع الاستمرار فوق الجزء العلوي من هاتف iPhone أو Android المزود بتقنية NFC على الجانب الأبيض من AirTag، ثم النقر فوق الإشعار الذي يظهر. ستظهر صفحة الويب التي تفتح الرقم التسلسلي.5- تعطيل جهاز التعقب AirTagإذا وجدت جهاز التعقب AirTag يمكنك تعطيله بسهولة لإيقاف مشاركة موقعك عن طريق التواء عكس اتجاه عقارب الساعة على الجزء الخلفي بشعار أبل وإخراج البطارية. لن يتمكن الشخص الموجود على الطرف الآخر من رؤية موقعك مرة أخرى.