هل تهدد الخصوصية .. تقنية تتبع العين بسماعات الواقع الافتراضي.

من المتوقع إطلاق منتجات جديدة من سماعات رأس الواقع الافتراضي (VR) هذا العام، مثل: PlayStation VR 2، وسماعة Meta الاحترافية للواقع الافتراضي والتي ستحمل اسم Project Cambria، وربما جهاز أبل الذي يشاع عنه منذ فترة طويلة. لكن هناك شيء واحد مشترك بين هذه السماعات وهي: تقنية تتبع العين (Eye tracking).
في السابق لم تكن لسماعات رأس الواقع الافتراضي (VR) تقنية تتبع العين. لكن الآن هناك سماعات رأس يمكنها استخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء لتتبع حركة العين، ولكن هذه السماعات أكثر تكلفة وتركز على الأعمال التجارية مثل: HTC Vive Pro Eye وPico Neo 2 Eye وMicrosoft HoloLens 2.
وتتميز تقنية تتبع العين بالعديد من الفوائد، مثل التحكم في الأشياء بسهولة أكبر في الواقع الافتراضي (VR)؛ من خلال النظر إليها مباشرةً بدلًا من محاولة استخدام يديك، كما أنها يمكن أن تكون البوابة لرسومات الواقع الافتراضي ذات المظهر الأفضل وسماعات الرأس الأصغر والأكثر ذكاءً. ويمكن أن تفتح هذه التقنية أيضًا طرقًا لجعل الصورة الرمزية للواقع الافتراضي تتواصل بصريًا مع صور رمزية أخرى في عالم الـ metaverse المستقبلي.
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