ما هى تقنية الذكاء الاصطناعي للتحليلات المكانية؟



الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي

التحليلات أو الإحصاءات المكانية هي عبارة عن عدة تقنيات جديدة تستعمل طرق تحليل مختلفة تركز على تحليل البيانات الجغرافية. وخلال هذا المقال ستحدد “كارين بيرنز”؛ الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Fyma، مهمة شركتها واستخدامها لتقنية الذكاء الاصطناعي في التحليلات المكانية، وأهمية الذكاء الاصطناعي الأخلاقي.



– هل يمكن أن تخبرينا عن شركتك؟

Fyma هي شركة متخصصة في الرؤية الحاسوبية، وتمكّن أي شخص من ترقية البنية التحتية الحالية للكاميرا دون الحاجة إلى تثبيت أي أجهزة إنترنت جديدة للأشياء (IoT) أو أجهزة استشعار أو أي أجهزة أخرى حتى تصبح مستشعرات قوية لجمع البيانات.



وتتيح شركة Fyma لعملائها “رؤية” ما يجري في بيئاتهم: من يستخدم مبانيهم ومساحاتهم المفتوحة، وكيف ومتى، الكثافة، المخاطر.. إلخ.

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وقد بدأ العمل في شركة Fyma منذ حوالي عامين عندما كان مشروع التطوير الحضري يتطلب استخدام كاميرا شارع موجودة لمراقبة عدد حركة المرور بدلًا من المستشعرات. وقد تمكنت Fyma بالفعل من توفير البيانات بطريقة أكثر دقة، وبتكلفة أرخص 4 مرات لكل تقاطع، وذلك عندما أدركنا إمكانات الكاميرات غير المستخدمة في كل مكان.ونجلب أيضًا خبراء التخطيط الحضري لمساعدة عملائنا في فهم بياناتهم بشكل أفضل، وتحقيق الدخل منها بشكل أفضل وتقديم المشورة لهم بشأن التدخلات التي يمكن إجراؤها بناءً على البيانات التي نجمعها.وتسمح Fyma لعملائها بطرح أسئلة محددة للغاية والحصول على إجابات من خلاصات فيديو الكاميرا الخاصة بهم.وبالطبع تضمن شركة Fyma الخصوصية، فلاأحد منا يريد العيش في مجتمع مراقب طوال الوقت، وهي تطبق تقنياتها بطريقة متوافقة تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من الألف إلى الياء والذكاء الاصطناعي.علاوة على هذا تخضع الشركة للتقييم الذاتي للائحة العامة لحماية البيانات على أساس منتظم، ولدينا فريق قانوني جنبًا إلى جنب مع التأكد من أن مجموعة التقنيات والعمليات لدينا تظل متوافقة تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات ولوائح الخصوصية في جميع الأوقات.– ما هو دورك ومسؤولياتك في الشركة؟أنا الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Fyma، ويتمثل دوري في قيادة وتطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين، كما تقع معظم أنشطة الترويج على عاتقي، بالإضافة إلى فرص العلاقات العامة، ومشاركات الخطابة وإدارة علاقات العملاء.إن خلفيتي التعليمية تتعلق بالسينما والتلفزيون وكذلك القانون، فقد كان حلمي أن أصبح منتجًا في هوليوود عندما تركت المدرسة الثانوية. ومع ذلك بدأت العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في بداية مسيرتي المهنية في شركة British Telecom في عام 2006، ثم أنشأت شركة Fyma.– هل يمكنك شرح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة؟إن Fyma هو اسم الشركة كما أنه يعبر عن أداة Fyma الإحصائية وليست أداة للمراقبة. ونحن لا نسمح بتتبع أي فرد من كاميرا إلى أخرى ولا نقوم بأي نوع من أنواع تحديد الهوية بالمقاييس الحيوية. ويتم نشر رؤية الكمبيوتر، عند استخدامها في المراقبة، في الغالب بقطاع الدفاع وليس في قطاعنا الرأسي الذي يهتم أكثر باستخدام الفضاء الحضري ومشاركة الوسائط وكثافة حركة المرور– كيف يمكنك التأكد من أن استخدام الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة يظل أخلاقيًا؟تُعتبر الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي موضوعًا ساخنًا للغاية، وقد عملنا مع فريق قانوني متخصص في الخصوصية منذ اليوم الأول، وهو مدرب على اللائحة العامة لحماية البيانات ولدينا تقييم ذاتي كل 6-8 أشهر؛ للتأكد من أننا ممتثلين للوائح الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.– ماذا يمكن أن نتوقع من شركة Fyma في المستقبل؟تسعى شركة Fyma إلى التوسع في السوق الأمريكية عام 2022 وإضافة المزيد من الفرص للعمل مع لقطات الطائرات بدون طيار. وعلى المدى الطويل يتمثل هدف Fyma في أن تكون الحل الأمثل لجميع مؤسسات وشركات البيئة المبنية للتحليلات المكانية من أجل البناء بشكل أفضل للمستقبل.