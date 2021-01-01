تعرف على أفضل التلسكوبات الفلكية لعام 2022



تلسكوبات الفلكية تلسكوبات الفلكية

إذا كنت تبحث عن تلسكوب يناسب اهتماماتك بمراقبة الفلك فأنت في المكان الصحيح؛ حيث جمعنا لك مجموعة من أفضل التلسكوبات الفلكية للعام الجاري، وهي كالتالي:



1_ تلسكوب Orion GoScope 80



مُجمَّع للحصول على مناظر جيدة للنظام الشمسي

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التصميم البصري: RefractorMountنوع: Dobsonianالفتحة: 3.15 بوصة (80 مم)الطول البؤري: 13.78 بوصة (350 مم)أعلى تكبير: 160xأقل تكبير : 12x العدسات : 10 مم ، 25 ممالوزن: 2.6 كجميدعم Orion GoScope 80 برنامج Starry Night لمساعدة مستخدمه في اختيار أهدافه وتحديدها في السماء أثناء الليل، ودعم فني مجاني مدى الحياة من خلال Orion بالإضافة إلى عدستين من ثلاثة عناصر 10 و25 مم، وتوفر الملحقات المرفقة تكبير 35x و17x.عيوبهيفتقر إلى ضوابط الحركة البطيئةتم إعداد Orion GoScope 80 بفتحة مناسبة الحجم وبصريات جيدة؛ لتسهيل علم الفلك للمبتدئين، إلا أنه يفتقر إلى عناصر التحكم في الحركة البطيئة؛ ما يجعل الضبط الدقيق للأهداف أمرًا صعبًا إلى حد ما، ويتعين اللجوء إلى طريقة “النقطة والهدف”.2_ تلسكوب Celestron StarSense Explorer LT 114AZالنوع: ReflectorMountنوع: Alt-azimuthAperture: 4.49 “(114mm)الطول البؤري: 39.37” (1،000 mm)أعلى تكبير : 269xأقل تكبير: 16x العدسات الموردة: 10، 25 مم.الوزن: 4.72 كجم.كل ما يحتاجه مراقب السماء Celestron StarSense Explorer LT 114AZ هو تنزيل تطبيق StarSense والتقاط صورة للهاتف الذكي من خلال العدسة، ويعمل التطبيق على تحديد النجوم الموجودة في مجال رؤية التلسكوب.عيوبه:– يفتقر إلى تركيب محوسبعلى الرغم من كونه تلسكوبًا رائعًا للمبتدئين إلا أنه يمكن الاستمتاع به من قِبل مراقبي السماء المتوسطين، خاصة أولئك الذين يرغبون في قضاء وقت أقل في الإعداد والمزيد من الوقت في المراقبة. يستغرق التجميع أقل من 20 دقيقة.3_ تلسكوب Vaonis Stellina & Hybrid Telescopeالتصميم البصري: RefractorMountالفتحة: 3.15 بوصة (80 مم).الطول البؤري: 15.7 بوصة (400 مم).أعلى تكبير: حتى 100x مع تقريب رقمي.العدسات المزودة: N / Aالوزن: 11.2 كجم.لا يشبه هذا التلسكوب أي تلسكوب آخر؛ فتصميمه الذكي يعني أنه لا يتطلب استخدام مناظير البحث وعدسات العين، بل يستخدم Sony CMOS شبه موصل أكسيد معدني تكميلي والتنقل عبر الهاتف الذكي للكشف عن المناظر والصور من السماء.عيوبهنظرًا للمشاهد ذات الزاوية الواسعة التي يوفرها Stellina فإن هذا التلسكوب ليس مثاليًا لدراسة الكواكب، لكنه يتفوق في توفير صور لأهداف السماء العميقة الساطعة وسطح القمر.4_ تلسكوب Celestron PowerSeeker 127 EQالتصميم البصري: ReflectorMountنوع: EquatorialAperture: 5 “(127 mm)البُعد البؤري: 39.37” (1،000 mm)أعلى تكبير: 300xأقل تكبير: 18xالعدسات : 4 مم، 20 مم، 3x بارلو.الوزن: 9.98 كجميُصنف النظام البصري لـ Celestron NexStar Evolution 9.25 كواحد من أفضل الأنظمة على الإطلاق في مراقبة السماء ليلًا؛ مع عدم وجود تداخل أو عيوب بصرية في مجال الرؤية، وتوفر هذا التلسكوب عالي الجودة مشاهد لمجموعة واسعة من الأهداف الفلكية بوضوح وتباين مذهلين.عيوبه:الإكسسوارات الملحقة به ليست بأفضل جودة.5_ تلسكوب Orion StarBlast 6i IntelliScopeالتصميم البصري: ReflectorMountنوع: دفع محوسب إلى “alt-azimuthAperture: 5.91” (150 مم).الطول البؤري: 29.53 “(750 مم).أعلى تكبير: 300xأقل تكبير: 21xالعدسات: 10 مم، 23 مم.الوزن: 11.4 كجم.تم تجهيز Orion StarBlast 6i IntelliScope تجهيزًا جيدًا، ويأتي مزودًا بعدسات Pl?ssl مقاس 25 و10 مم، وغطاء موازاة، ورف للملحقات، وبطاقة تنزيل برنامج Starry Night، ومنظار رؤية عاكس EZ Finder II.عيوبه-لا يمكن مراقبة جميع الأهداف في قاعدة البيانات.6_ تلسكوب Orion AstroView 90 Refractorأحد أفضل الاختيارات لمراقبي الكواكبالتصميم البصري: RefractorMountالفتحة: 3.54 بوصة (90 مم).الطول البؤري: 35.83 بوصة (910 مم).أعلى تكبير: 180xأقل تكبير : 13xالعدسات : 10 ، 25 مم.الوزن: 10.8 كجم.يمكن لـ أوريون AstroView 90 أن يلتقط كوكب المشتري وأقماره، وزحل وحلقاته، حتى الأقراص الزرقاء الفيروزية الصغيرة لأورانوس ونبتون البعيدة كلها تظهر بوضوح.ويُظهر Orion AstroView 90 أيضًا السمات السطحية الرئيسية للمريخ، عندما يكون الكوكب الأحمر وفي أفضل حالاته للرصد، بالإضافة إلى عطارد ومراحل كوكب الزهرة.عيوبههناك قدر ضئيل من اللون الخاطئ مرئي.