ريلمي تطلاق هاتف عملاق بقدرات و موصفات أجهزة اللاب توب

تعتزم شركة ريلمي الصينية إطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة تحت اسم Realme GT Neo3 حيث سيصدر الهاتف بميزات فائقة شبيهة بقدرات أجهزة اللاب توب، كما سيكون الهاتف من أسرع هواتف الأندرويد في 2022.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي Realme GT Neo3 سيحصل على ذاكرة عشوائية تبلغ 12 جيجابايت رام ، والتى ستقدم أداء كبيرا في الهاتف عند استخدام التطبيقات وفتح أكثر من تبويب على المتصفح بالإضافة إلى معدل شحن بقوة 150 واط .
ومن المقرر أن تطلق ريلمى هاتفها Realme GT Neo3 في النصف الثاني من العام الحالي 2022 ، مع معالج من نوع Snapdragon 888 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية أو معالج Dimensity 8100 SoC من شركة ميديا تيك مع ثلاثة خيارات لذاكرة التخزين الداخلية 128 / 256 / 512 جيجابايت.
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