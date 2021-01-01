بفضل تحديث iOS 15.4 ميزات يحصل عليها مستخدمو آيفون

أيام قليلة تفصل مستخدمى هواتف آيفون عن تحديث iOS 15.4 الذى سيضم عددا كبيرا من الميزات التى تصدر لأول مرة في تاريخ آيفون بالإضافة إلى أن عددا منها سيأتى لحل مشكلات كبيرة طال انتظارها من المستخدمين.
وبحسب موقع CNET فإنه من المرجح أن يتم إطلاق تحديث iOS 15.4 القادم من آبل خلال هذا الأسبوع على هواتف آيفون الأحدث ثم باقي الهواتف تباعا.
وسيضم تحديث iOS 15.4 القادم ميزات كبيرة منها تنبيهات لجهاز التتبع AirTag المضادة للمطاردة ، وخيار صوت محايد للمساعد الصوتى Siri ، وكذلك عدد من الرموز التعبيرية الجديدة .
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