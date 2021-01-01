مواصفات هاتف أوبو Oppo K10 المخصص للشباب



Oppo K10 Oppo K10

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف الفئة المتوسطة Oppo K10 القادم من شركة أوبو الصينية، والذى سيحمل عددا من المواصفات الجيدة مع سعر مناسب لفئة الشباب، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف أوبو Oppo K10 بشاشة عالية الدقة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانيةمع ثقب في أعلى الشاشة الكاميرا السيلفي، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.



وسيقدم هاتف أوبو Oppo K10 كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرLED ، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

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ويعمل هاتف أوبو Oppo K10 بمعالج من نوع Dimensity 8000 من شركة ميديا تيك، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 12.وسيحتوى هاتف أوبو Oppo K10 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير تدعم تقنية الشحن السرع بقوة 80 واط ، حيث سيكون الهاتف قادرا على الشحن في حوالي نصف ساعة.