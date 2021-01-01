هاتف Lava X2 رسميا بسعر أقل من 90 دولارا



Lava X2 Lava X2

تستمر شركة لافا، في تقديم، هواتف اقتصادية، بأسعار منخفضة للغاية، حيث أعلنت الآن، عن الهاتف، Lava X2، بسعر لا يتخطى، 90 دولارا، وبمواصفات مناسبة للمبتدئين، الذين لا يريدون، سوى التصفح، وتشغيل الألعاب العادية، والتقاط صور، في بعض الأحيان، بفضل معالج، Helio G35، الرائع من ميديا تيك، والكاميرات الخلفية، التي تدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، والبطارية الضخمة، التي تعمل، لفترة طويلة، من الاستخدام، بالإضافة إلى، مواصفات أخرى، جيدة للغاية، مقارنة بالمنافسين، من هذه الفئة السعرية، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف Lava X2.



مواصفات الهاتف

يتوفر هذا الهاتف، مع شاشة، IPS LCD، حجمها 6.5 بوصة، وجودتها HD+، ودقتها 1600×720 بكسل، وتحتوي على، ثقب قطرة ماء، في الأعلى، من أجل احتواء، الكاميرا الأمامية، التي تأتي، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والتي تدعم، تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وبالنسبة للكاميرات الخلفية، فالهاتف Lava X2، يضم كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والكاميرا الثانية، عبارة عن، مستشعر QVGA، لاستشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



معالج تشغيل، الهاتف Lava X2، ثماني النواة، ويأتي من فئة، MediaTek Helio G35، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، PowerVR GE8320، والذاكرة الداخلية، تأتي بسعة، 32 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 2 جيجا رام، بالإضافة إلى أن، نظام التشغيل، هو Android 11 Go edition، وواجهة المستخدم، هي الأحدث، من لافا.

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وبخصوص البطارية، فهي غير قابلة للإزالة، وتأتي من نوع، ليثيوم بوليمر، وبسعة 5000 ملي أمبير، وأكدت الشركة، أن الشحنة الواحدة، تكفي لتشغيل، فيديوهات YouTube، في سطوع الشاشة الكامل، لمدة 10.5 ساعة، أو إجراء مكالمات، على شبكات 4G، لمدة 38 ساعة، ويتم شحن الهاتف، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، أما بخصوص، باقي المميزات، فتتمثل في، دعم تركيب، كارت ميموري microSD، بسعة تصل إلى، 256 جيجا بايت، بجانب شريحتي اتصال 4G، في نفس الوقت، ودعم منفذ، سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM.سعر الهاتف Lava X2سعر الهاتف Lava X2، يبلغ حوالي، 90 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، 32 جيجا بايت، مع 2 جيجا رام، علما بأن الهاتف، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، يوم 12 مارس،