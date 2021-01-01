مواصفات و سعر الهاتف Oppo Find X5 Pro



Oppo Find X5 Pro Oppo Find X5 Pro

خلال مؤتمر أوبو، الذي أقيم، يوم 24 فبراير، أعلنت الشركة، عن الهاتف، Oppo Find X5 Pro، من سلسلة، Find X5، مع تحسينات ملحوظة، في الكاميرات، التي تم تصنيعها، نتيجة شراكة مع، شركة Hasselblad، ومعالج التشغيل، الأحدث من كوالكوم، وسعة البطارية الضخمة، مقارنة بالهواتف الرائدة المنافسة، مع الشحن السريع القوي، بالإضافة إلى، الشاشة المتميزة للغاية، التي تأتي، بجودة QHD+، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، وغير ذلك، من المواصفات الممتازة، التي سأعرضها عليكم الآن، وفيما يلي، سعر ومواصفات الهاتف Oppo Find X5 Pro.



مواصفات هاتف فايند إكس 5 برو

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت أوبو، عن الهاتف، Find X5 Pro، يوم 24 فبراير، وأكدت أنه، سيصل بشكل رسمي، إلى الأسواق، يوم 14 مارس.



الشبكة: هذا الهاتف، يدعم اتصال حتى، شبكات الجيل الخامس 5G، ويدعم تركيب، شريحتي اتصال، في وضع الاستعداد، من نوع، Nano-SIM.

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الشاشة: شاشة الهاتف، فايند إكس 5 برو، من نوع، LTPO2 AMOLED، بحجم 6.7 بوصة، وبدقة 3216×1440 بكسل، كما أنها، محمية بزجاج، Corning Gorilla Glass Victus، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، وتدعم أيضا HDR10+، وسطوع بمقدار 1300 شمعة، في البوصة.الكاميرا الأمامية: يحتوي الهاتف، Oppo Find X5 Pro، على كاميرا سيلفي، بمستشعر Sony IMX709، المخصص مع، وحدات البكسل الفرعية، RGBW، وبدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.الكاميرات الخلفية: الكاميرات الخلفية، لهذا الهاتف، تعتمد على، شريحة MariSilicon X، المصنوعة بتكنولوجيا 6 نانومتر، مع العلم بأن، الكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر، Sony IMX766، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، وبدعم المثبت البصري OIS، وmulti-directional PDAF، وتحتوي على، 3 محاور استشعار التحول، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا التصوير المقربة، تأتي بحجم مستشعر، يبلغ 52 ملم، وبدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية، وتدعم خاصية، التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.الهاتف Oppo Find X5 Proالمعالج: Oppo Find X5 Pro، يتوفر بإصدارين، على مستوى المعالج، الإصدار الأول، سيتوفر في الصين فقط، وسيتم تشغيله، بمعالج MediaTek Dimensity 9000، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، Mali-G710 MC10، والإصدار الثاني، سيتوفر في جميع دول العالم، وسيتم تشغيله، بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، Adreno 730.الذاكرة: هذا الهاتف، يصل مع، ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، أو 512 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، أو 12 جيجا رام.نظام التشغيل: هاتف أوبو الرائد، يعمل بنظام التشغيل، Android 12، وبواجهة المستخدم، ColorOS 12.1.البطارية: الهاتف Oppo Find X5 Pro، يضم بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 80 واط، والشحن اللاسلكي السريع، بقوة 50 واط، وتدعم أيضا، الشحن اللاسلكي العكسي، بقوة 10 واط، ويتم شحن البطارية، من خلال منفذ، USB Type?C 3.1.مميزات Oppo Find X5 Proشريحة MariSilicon X، المسؤولة عن، تشغيل الكاميرات، توفر أدوات معالجة الصور، والتي تتيح للمستخدمين، إمكانية تسجيل فيديوهات، 4K Ultra Night Video، مع ضوضاء أقل، وألوان أفضل، بالإضافة إلى إمكانية، التقاط فيديو HDR، بمعدل 20 بت، وهو ما يترجم، إلى نطاق ديناميكي، بمقدار 120 ديسيبل.يعد بأفضل أداء ممكن، أثناء تشغيل الألعاب، لفترة طويلة، أو إجراء المهام المستحيلة، وذلك بفضل المعالج، Snapdragon 8 Gen 1، الأقوى على الإطلاق.تم تضمين، مجموعة كبيرة، من المميزات، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، في الكاميرات، وهذا سيوفر، خيارات إضافية، عند التقاط الصور.على الرغم من أن، البطارية سعتها كبيرة، إلا أن، عملية الشحن، لا تستغرق وقت طويل، حيث يمكن، شحن البطارية سلكيا، بنسبة 100%، في 30 دقيقة فقط، ويمكن شحنها لاسلكيا، بنسبة 100%، في 47 دقيقة فقط.الهاتف Oppo Find X5 Pro، مقاوم للماء، والغبار، بشهادة IP68، (حتى 1.5 متر، لمدة 30 دقيقة).نظام التشغيل، الأحدث من جوجل، وواجهة المستخدم، الأحدث من أوبو، تتضمن العديد من، الإضافات الجديدة، بما في ذلك، ميزة زيادة، الذاكرة العشوائية، بسعة 5 جيجا رام إضافية، وذلك بالاعتماد على، ذاكرة التخزين الداخلية.يحتوي على، محرك Battery Health Engine، الذي يطيل عمر البطارية، ويحتوي أيضا على، فيلم الجرافين، ثلاثي الأبعاد، الذي يعمل على، تحسين عمر البطارية.الشاشة مميزة، وتعد بأداء، غير مسبوق، حيث إن، جودتها عالية للغاية، ومعدل تحديثها مرتفع، وعرض ألوان 10 بت، وتغطية 100%، لمساحة ألوان DCI-P3.يتيح لك إمكانية، التبديل بسلاسة، بين الهاتف، وجهاز الكمبيوتر، الذي يعمل، بنظام ويندوز، بفضل ميزة، Multi-Screen Connect.تصميم قوي، ومميز للغاية، حيث إن، الشاشة من زجاج، Corning Gorilla Glass Victus، والظهر مصنوع، من السيراميك، وتقول الشركة إن، السيراميك أقوى بمرتين، من الزجاج المستخدم، في الشاشة، ويتميز بتوصيل حراري، أفضل من الزجاج، مما يحسن التبريد.يحتوي على، ذاكرة داخلية، كبيرة جدا، تبدأ من، 256 جيجا بايت، وتصل إلى، 512 جيجا بايت، ويحتوي كذلك، على ذاكرة عشوائية، بسعة تصل إلى، 12 جيجا رام.يضم مكبرات، صوت ستريو، بدعم Dolby Atmos، كما أنه، يدعم خاصية NFC، ويدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 6E، مع دعم، Bluetooth 5.2.يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في الشاشة، ويدعم مستشعر التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان.عيوب الهاتفسعر الهاتف Oppo Find X5 Pro، غالٍ نسبيا، ويوجد منافسون أفضل، بأسعار أقل، مثل هواتف Galaxy S22، من سامسونج.الكاميرا الأمامية، غير مناسبة، مع هاتف، بسعر مرتفع، مثل هذا، خاصة وأن، شركة أوبو، تركز بشكل كبير، على تقديم، أفضل تجربة، التقاط صور سيلفي.لا يدعم، تركيب بطاقة، ذاكرة خارجية، وهذا غير مهم، لأن الذاكرة الداخلية، كافية لتنزيل، جميع التطبيقات، والألعاب، التي يحتاجها، أي مستخدم.يمكن خدش الظهر، بسهولة، بسبب قدومه، من السيراميك، لذلك ينصح، بتركيب جراب، لحماية ظهر الهاتف.لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، وأيضا لا يدعم، الراديو FM.سعر الهاتف Oppo Find X5 Proسعر الهاتف Oppo Find X5 Pro، يبلغ حوالي، 1420 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 12 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.