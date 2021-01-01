زياده سعريه جديده في أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022

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كشفت شركة دياموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، عن أسعار جديدة لسيارات ميتسوبيشي إكسباندر 2022 ، بقيمة زيادة بلغت 5 آلاف جنيه.



أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2022

وتتوفر السيارة عبر فئتين من التجهيزات داخل الأسواق، حيث ارتفعت أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر 2022 للفئة الأولى لتصل إلى 340 ألف جنيه، بدلاً من 335 ألف جنيه، وصعدت الفئة الثانية إلى سعر 365 ألف جنيه مقارنة بـ 360 ألف جنيه سابقًا.



مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2022

وتعتمد ميتسوبيشي إكسباندر 2022 على محرك 1500 سي سي، بقوة 104 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 13.8 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 5 لترات/ 100 كم.

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وتأتي ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمان والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD.وحصلت إكسباندر على مجموعة من التجهيزات والكماليات، كالمصابيح ضباب أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وحساساتمطر، ومكيّف هواء، مقاعد قماش، وسبويلر خلفي، جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، بالإضافة إلى نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية– راديو– مشغل MP3-مدخل USB، وغيرها”.زودت طرازات ميتسوبيشي إكسباندر 2022 الفئة الثانية “HighLine” بكافة المواصفات والتجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة الأقل “Mid Line”، فضلا عن بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها “خاصية إدارة المحرك بدون مفتاح، ومفتاح ذكى، وإمكانية التحكم بالنظام الترفيهي منخلال عجلة القيادة، وطي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وشاشة وسائط تعمل باللمس مع وجود كاميرا خلفية، وريموت كنترول”.