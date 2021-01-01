زياده سعريه جديده في أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022

كشفت شركة دياموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، عن أسعار جديدة لسيارات ميتسوبيشي إكسباندر 2022 ، بقيمة زيادة بلغت 5 آلاف جنيه.
أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2022
وتتوفر السيارة عبر فئتين من التجهيزات داخل الأسواق، حيث ارتفعت أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر 2022 للفئة الأولى لتصل إلى 340 ألف جنيه، بدلاً من 335 ألف جنيه، وصعدت الفئة الثانية إلى سعر 365 ألف جنيه مقارنة بـ 360 ألف جنيه سابقًا.
مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2022
وتعتمد ميتسوبيشي إكسباندر 2022 على محرك 1500 سي سي، بقوة 104 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 13.8 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 5 لترات/ 100 كم.
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