تعرف على شروط قرض السيارة الجديدة من بنك كريدي أجريكول مصر

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قرض السيارة

يبحث الكثير من الراغبين في اقتناء سيارة جديدة عن برامج تمويلية ميسرة من البنوك التي تتيح فرصة الحصول على قرض السيارة عبر أنظمة التقسيط المختلفة، ويقدم بنك كريدي أجريكول مصر برامج تمويل بأسعار فائدة تنافسية ودفعات مقدمة مختلفة وفترات سداد مرنة لكافة العملاء.

وتستعرض “إيجيبت أتوموتيف” خصائص قرض السيارة الجديدة من بنك كريدي أجريكول مصر، من حيث الشروط والمستندات المطلوبة، ونرصدها خلال التالي:

الخصائص والمميزات
– تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة

– قيمة التمويل تصل إلى مليون جنيه

– أسعار فائدة تنافسية

– مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر وحتى 7 سنوات

– سهولة وسرعة الإجراءات
شروط التقديم
– ألا يقل سن العميل عن 21 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً

– مصري الجنسية

المستندات المطلوبة
– بطاقة رقم قومي سارية

– إيصال مرافق حديث

– أصل عرض سعر السيارة

– ويزيد على ذلك بالنسبة للموظفين خطاب جهة العمل

أما في حالة أصحاب الأعمال الحرة:

– سجل التجاري حديث

– البطاقة الضريبية سارية

– كشف حساب بنكي لمدة 12 شهر

المصدر: Egypt automotive

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