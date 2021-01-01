تعرف على شروط قرض السيارة الجديدة من بنك كريدي أجريكول مصر

يبحث الكثير من الراغبين في اقتناء سيارة جديدة عن برامج تمويلية ميسرة من البنوك التي تتيح فرصة الحصول على قرض السيارة عبر أنظمة التقسيط المختلفة، ويقدم بنك كريدي أجريكول مصر برامج تمويل بأسعار فائدة تنافسية ودفعات مقدمة مختلفة وفترات سداد مرنة لكافة العملاء.
وتستعرض “إيجيبت أتوموتيف” خصائص قرض السيارة الجديدة من بنك كريدي أجريكول مصر، من حيث الشروط والمستندات المطلوبة، ونرصدها خلال التالي:
الخصائص والمميزات
– تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة
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