بنسبة نمو 109? ماروتي تتصدر مبيعات سوزوكي



ماروتي ماروتي

على الرغم من توقف إنتاجها في بعض الدول؛ إلا أن شركة سوزوكي الهندية قد أعلنت عن تحقيق سيارتها ماروتي لمبيعات تراكمية بلغت 164.056 وحدة خلال شهر فبراير 2022، وذلك بالمقارنة مع 164.469 وحدة تم بيعها في فبراير العام الماضي 2021 وفق تقرير مبيعات سوزوكي .



كما شهدت سوزوكي ماروتي نموًا في مبيعاتها بنسبة 6.2 في المائة على أساس شهري حيث تم بيع 154.379 وحدة في يناير 2022، وتعتبر مبيعات ماروتي من أفضل مبيعات سوزوكي، حيث يبلغ صادراتها 24.021 وحدة خلال فبراير الماضي ، بزيادة سنوية قدرها 109? مقارنة بـ 11.486 سيارة تم تصديرها في فبراير 2021، وذلك بحسب البيان الصادر عن الشركة.



مبيعات سيارات سوزوكي الهندية

وقد صرحت شركة صناعة السيارات سوزوكي إن النقص في المكونات الإلكترونية لا يزال له تأثير طفيف على إنتاج المركبات التي يتم بيعها بشكل أساسي في السوق المحلية، كما ورد بتقرير موقع كار أند بايك.

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أما مبيعات سيارات سوزوكي مثل ألتو و أس بريسو و واجو أر وسويفت و سيلرو و Ignis و بالينو و Dzire ، كلها مجتمعة قد وصلت إلى 97486 وحدة خلال فبراير الماضي ، بانخفاض يقارب 6.7? مقارنة بـ 104.476 وحدة بيعت في فبراير 2021.وفي الوقت نفسه؛ شهدت مبيعات سياز المدمجة نموًا بنسبة 26.6 في المائة، حيث باعت عدد 1912 وحدة خلال فبراير 2021، مقابل 1510 وحدة تم بيعها في فبراير 2021.أما مبيعات فيتارا بريزا ، إرتيجا ، XL6 و S-Cross ، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 5.6 في المائة الشهر الماضي وبلغت مبيعاتها 25360 وحدة مقابل 28884 وحدة مباعة خلال نفس الشهر من العام الماضي.