تعرف عليها ..7 تقنيات أمان في «نيسان باثفايندر» الجديدة 2022..

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صورة الخبر: نيسان باثفايندر
نيسان باثفايندر

انطلق الجيل الخامس الجديد كليا من نيسان باثفايندر موديل 2022 بمحرك V6 سعة 3500 لتر بقوة 288 حصان وعزم 351 نيوتن.متر وتم استبدال ناقل الحركة CVT بناقل أوتوماتيك تقليدي 9 سرعات مزود بوضع قيادة يدوية، دفع أمامي أو رباعي وتقدم نسخة الدفع الرباعي عدة وضعيات للقيادة منها الطرق الوعرة والصحاري والوديان.

داخل المقصورة 8 مقاعد قياسيا فى 3 صفوف، وشاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة وشاشة علوية 10.8 بوصة، وشاشة وسطية 9 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو
السيارة تم إعادة تصميمها بشكل كامل وتحمل السيارة العديد من احدث تقنيات الأمان هي مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية مع رصد المشاة، مراقب البقع العمياء، حساس المرور الخلفي، التنبيه من الخروج عن الحارة المرورية مع توجيه تلقائي للعودة إليها، وحساس ذكي لتجنب الاصطدامات الأمامية والخلفية ومثبتكيت سرعة مف وقارئ لوحات المرور.

المصدر: الاهرام أوتو

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