أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7-3-2022 فى مصر



اسعار الدواجن اسعار الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 7-3-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.



وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7-3-2022 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 33 و 35 جنيهًا للكيلو بعد 30 الأسبوع الماضي



الدواجن البلدى : بين 43- 44 جنيهًا للكيلو

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الدواجن الساسو : بين 36-38 جنيهًا للكيلوالأوراك : بين 40- 44 جنيهًا للكيلوالبانيه : بين 78 - 80 جنيهًا للكيلوالدواجن الرومي : 55 -65 جنيها للكيلوالدواجن الأمهات البيضاء : 23 جنيهًا للكيلوأسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 7-3-2022 فى السوق المحلية:وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :كتكوت أبيض: 7.25 _ 7.5 جنيهكتكوت ساسو :3.25 _ 3.5 جنيهأسعار البيض اليوم الاثنين 7-3-2022 في السوق المحلية:وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 56.5 جنيها للطبق بعد 54.5 الأسبوع الماضي ، ووصل سعر الأبيض لـ 55.5 بعد 52.5 جنيها للطبق الأسبوع الماضي أما سعر البيض البلدي بين 56-57 جنيها.أسعار البط اليوم الاثنين 7-3-2022 في السوق المحلية:أسعار البط المسكوفي اليوم بين 48 -50 جنيهاأسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.