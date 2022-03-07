أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7-3-2022 فى مصر

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اسعار الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 7-3-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7-3-2022 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 33 و 35 جنيهًا للكيلو بعد 30 الأسبوع الماضي

الدواجن البلدى : بين 43- 44 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 36-38 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 40- 44 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 78 - 80 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء : 23 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 7-3-2022 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 7.25 _ 7.5 جنيه

كتكوت ساسو :3.25 _ 3.5 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 7-3-2022 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 56.5 جنيها للطبق بعد 54.5 الأسبوع الماضي ، ووصل سعر الأبيض لـ 55.5 بعد 52.5 جنيها للطبق الأسبوع الماضي أما سعر البيض البلدي بين 56-57 جنيها.


أسعار البط اليوم الاثنين 7-3-2022 في السوق المحلية:
أسعار البط المسكوفي اليوم بين 48 -50 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

المصدر: صدى البلد

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