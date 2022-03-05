سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى مصر اليوم الإثنين 7-3-2022



أسعار العملات أسعار العملات

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة خلال فترة التعاملات اليوم الإثنين، وذلك رغم ارتفاع السعر بمقدار أربعة قروش، حيث بلغ 15,76 جنيه نظرًا للإقبال الكبير على شرائه لاستيراد السلع الأساسية من الخارج فى ظل الأحداث الحالية، مع تحركات من البنك المركزي المصري لمتابعة معدلات أسعار الصرف لاستمرار استقرار السوق المصرفية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم



بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع فروع البنوك الحكومية والاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة مع توفير كميات الدولار اللازمة للعملاء، واستمرار تدفقات العملة من المصريين بالخارج، والتى ساهمت في توفير الدولار.



قد يعجبك أيضا...

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصريفى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، اليوم الإثنين، وبلغ مستوى 15,65 جنيه للشراء و15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصريكما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصروأيضا كشفت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.سعر صرف الدولار في بنك القاهرةكذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندريةوأيضا شهد بنك الإسكندرية إستمرار معدلات استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIBكذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع اليوم .أسعار صرف الدولار في بنك أبو ظبيوهيمنت معدلات الاستقرار على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي بمستوى 15,64 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15,75 جنيه للبيع.سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عودهكما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,64 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوموفي الختام، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,64 جنيه بينما البيع عند 15,75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات .