موعد انتهاء مهلة تشطيب الواجهات لأصحاب قطع الأراضى السكنية الصغيرة

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أغسطس المقبل موعدا لانتهاء المهلة المحددة للعملاء المخصص لهم قطع أراض سكنية بمساحات صغيرة، لتشطيب الواجهات والسور، ووحدة صالحة للسكن بالمدن الجديدة، وذلك تيسيرًا من الهيئة على المواطنين.

ونص قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح مهلة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، بدون مقابل لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة (ما عدا أراضى ابنى بيتك) التى تم تنفيذ كامل المبنى بها، وذلك للانتهاء من تشطيب الواجهات، والسور، ووحدة سكنية صالحة للسكن، على أن يطبق ذلك على الأراضى السارى تخصيصها، أو الملغاة ولم يتم سحبها، وبمجرد انتهاء هذه المهلة يجوز بناءً على طلب العميل شراء مدة زمنية لاستكمال التنفيذ بمقابل مادى، طبقًا للمعادلة الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (84) بتاريخ 2015/5/6 لقطع الأراضى السكنية الصغيرة.

ويتم تطبيق المهلة، بالشروط التالية: التقدم بطلب لمنح مهلة إضافية للالتزام بتشطيب الواجهات والسور ووحدة سكنية على الأقل صالحة للسكن، وسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد فى تاريخ تقديم طلب منح المهلة، وإجراء معاينة لقطعة الأرض وقت تقديم طلب منح المهلة للوقوف على الموقف التنفيذى للقطعة قبل منح المهلة وبعدها، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، مع التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة أن وجدت.

المصدر: اليوم السابع

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