ضخ الغاز عبر أوكرانيا وفقا لطلبات العملاء.غازبروم الروسية توضح

أعلنت شركة غازبروم عملاق الغاز الروسية في بيان ،أنها تضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا وفقا لطلبات العملاء.
ووصل حجم التدفقات 5ر109مليون متر مكعب اليوم السبت ، تمشيا مع حجم الضخ أمس الجمعة ،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وارتفعت اسعار الغاز الطبيعي والطاقة في أوروبا إلى ارقام قياسية جيدة الاسبوع الماضي، حيث سادت الاسواق مخاوف من إمكانية حدوث اضطراب في الإمدادات من روسيا بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي يمر عبرها نحو ثلث شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا.
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