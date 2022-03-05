تعرف على الأسعار الذهب في محال الصاغة اليوم

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اسعار الذهب

يستعرض «موقع السلطة» أسعار الذهب،اليوم الإثنين، والتي جاءت على النحو التالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 742 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 866 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 990 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6928 جنيها.

الذهب والمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

المصدر: السلطة

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