تعرف عليها : خمسة أطعمة سهلة المضغ تناسب كبار السن.



أطعمة سهلة المضغ أطعمة سهلة المضغ

بعض الأشخاص تراودهم كوابيس حول فقدان أسنانهم، ويعيش العديد من كبار السن مع هذا الواقع، لا يؤدي فقدان الأسنان إلى مشاكل في الكلام فحسب، بل يمكن أيضًا أن يجعل مضغ الأطعمة عملية صعبة، قالت الدكتورة أرشانا باترا، أخصائية التغذية ومثقف مرض السكري المعتمد، بشكل عام، يُنصح كبار السن بالطعام الطري بسبب الصعوبة التي يواجهونها أثناء مضغ الطعام أو بلعه" indianexpress".



ووفقًا للبيانات، فقد حوالي 45% من كبار السن بعضًا أو أكثر من أسنانهم الطبيعية، بسبب مشكلة أثناء المضغ أو البلع ، فإنها تميل أيضًا إلى التعرض لنقص وفقدان الوزن لذلك ، يصبح من الضروري بالنسبة لهم تناول الأطعمة اللينة ، حيث إنه من الضروري بالنسبة لهم اكتساب العناصر الغذائية الكافية دون أي إزعاج.



خمسة أطعمة سهلة المضغ تناسب كبار السن

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1. منتجات الألبان أو الحيوانات:عادة ، تأتي منتجات الألبان ضمن الأطعمة اللينة ويسهل استهلاكها، الجبن والزبادي والجبن الكريمي والحليب المكثف والمجفف وما إلى ذلك ، كلها أطعمة طرية تتطلب القليل من الجهد أو لا تتطلب مجهودًا أثناء المضغ، بعض المنتجات الحيوانية مثل البيض المخفوق وشرائح معظم الأسماك طرية للأكل، إذا تم طهيها بشكل صحيح ، يمكن استهلاكها بشكل جيد مع العناصر الغذائية الغنية بالبروتين.2. الحبوب على البخار:قد تبدو الحبوب والعدس قاسية ويصعب مضغها، ولكن إذا تم غليها أو طهيها جيدًا بمياه إضافية ، يمكن أن تصبح وعاءًا من الحبوب الغنية بالبروتين والتي يسهل تناولها.3. الحساء عالي السعرات الحرارية:يمكن أن يكون تقديم الحساء الذي يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية بديلاً مفيدًا للأطعمة الجافة المقرمشة، بالإضافة إلى سهولة استهلاكه، يمكن للحساء أيضًا أن يملأ فجوة العناصر الغذائية، يمكن أن تشمل حساء الطماطم والبطاطا الحلوة وحساء العدس4. الشوفان:يمكن أن يصبح الشوفان وجبة غنية بالمغذيات بمجرد مزج الخضروات أو المكونات الأخرى، قد تبدو أطعمة يصعب مضغها بسبب طبيعتها اللزجة ، لكن الأمر كله يتعلق بالكمية المناسبة من الماء، مجرد إضافة القليل من الماء الإضافي يمكن أن يمنح دقيق الشوفان ملمسًا شهيًا.5. بطاطس مهروسة:يمكن أن تكون البطاطس المهروسة من الأطعمة الجانبية الممتعة وسهلة المضغ فهى غنية بالعناصر الغذائية و من الأطعمة اللينة التي ترضي شهيتك وتزودك بكمية العناصر الغذائية.