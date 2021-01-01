مفاجأة ..سرطان الثدى يصيب الرجال بنسبة 1 إلى 10 سيدات

قالت وزارة الصحة والسكان إنه من الممكن أن يصيب سرطان الثدى الرجال ولكن بنسبة ضئيلة مقارنة بالسيدات، والتى تترواح ما بين 1 إلى 10 مقارنة بالسيدات.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن ممارسة الرياضة بانتظام تقوى مناعة الجسم وتقلل من نسبة إصابة السيدات بسرطان الثدى، مشيرة إلى أنه يمكن الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.
وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن ثلث وفيات السرطان تقريبا بسبب زيادة وزن الجسم وقلة النشاط البدنى بالإضافة إلى شرب الكحوليات والتدخين وعدم تناول الخضروات والفاكهة بشكل كافٍ.
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