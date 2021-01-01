فيتامين يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان البروستاتا. تحذير هام



سرطان البروستاتا سرطان البروستاتا

رغم التقدم العلمي الهائل الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التوصل لعلاج ناجح لمرض السرطان بمختلف أشكاله لا يزال بعيد المنال، وبالتالي فإن العلماء يبحثون عن أي إجراءات أو تغييرات يمكن إحداثها في نمط حياة الأشخاص، لتقليل احتمال الإصابة بالمرض، ومن بين تلك الأشياء التي تم التوصل لها، تجنب تناول فيتامين «E» على شكل حبوب، بحسب تقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.



تقوية الجهاز المناعي

ويساعد فيتامين «إي» في الحفاظ على صحة الجلد والعينين، ويقوي دفاع الجسم الطبيعي ضد الأمراض والعدوى (جهاز المناعة)، ويجب أن يحصل معظم الناس على حاجتهم من هذا الفيتامين من خلال نظامهم الغذائي، الذي تشير الأدلة المتزايدة إلى أنه الأسلوب الأكثر أمانا.



وكانت دراسات أجريت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وتوصلت إلى أن فيتامين «إي» والسيلينيوم، يوفران بطريقة ما الحماية ضد سرطان البروستاتا. والسيلينيوم هو أحد أنواع المعادن ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم.

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وبدأت التجربة الخاصة بدراسة الوقاية من السرطان بالسيلينيوم وفيتامين «إي»، عام 2001، وتم تقسيم المتطوعين فيها، وعددهم 36 ألفا، إلى أربع مجموعات.وتناول كل رجل حبتين في اليوم، وفي المجموعة الأولى تضمنت حبة من فيتامين «إي» وحبة من السيلينيوم. والمجموعة الثانية تضمنت فيتامين «إي» ودواء وهمي، والثالثة السيلينيوم ودواء وهمي، والرابعة تضمنت اثنين من الأدوية الوهمية. ولم يكن الرجال ولا أطباؤهم يعرفون من يأخذ ماذا.توقف الدراسة وتحذيرات غامضةورغم أنه كان من المفترض أن تستمر الدراسة حتى عام 2011، إلا أنها تم إيقافها قبل ذلك بثلاث سنوات، نظرا لعدم ظهور أي فائدة لفيتامين «E» أو السيلينيوم، لكن كانت هناك علامات تحذيرية غامضة تشير إلى احتمال حدوث بعض الضرر.وقدم تقرير في عام 2014، نشر في مجلة المعهد الوطني للسرطان، مزيدا من التوضيح، إذ نظر فريق من الباحثين من جميع أنحاء الولايات المتحدة، في بيانات نحو 5 آلاف من أولئك المتطوعين، الذين أرسلوا قصاصات من أظافر أقدامهم عندما انضموا إلى التجربة.وأظهرت الدراسة أن تناول فيتامين «إي» وحده يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لكن فقط لدى الرجال الذين بدأوا الدراسة بمستويات منخفضة من السيلينيوم.وقال خبير سرطان البروستات، أستاذ الطب السريري في كلية الطب بجامعة هارفارد، الدكتور مارك غارنيك: «أنصح جميع مرضاي بتجنب أي مكملات غذائية تحتوي على السيلينيوم أو فيتامين E تماما»، وفق ما ذكرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية.وتابع: «البيانات الجديدة مقلقة للغاية، وتؤكد أن المكملات يمكن أن تسبب ضررا حقيقيا وملموسا. يجب تجاهل أي ادعاءات بفوائد المكملات الغذائية ما لم تؤكد التحقيقات الكبيرة والمضبوطة والتي تم إجراؤها جيدا هذه الفوائد، والتي أعتقد أنها ستكون نادرة الحدوث».