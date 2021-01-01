ظهور شريحة Intel i7 الجديدة فى الاختبارات



شريحة Intel i7 شريحة Intel i7

ظهر معالج Intel Core i7-12650HX الجديد الغامض في اختبار معياري جديد، مما يؤكد وجود وحدة المعالجة المركزية، فى حين لم تكشف Intel عن المعالج أو تذكره على الإطلاق، ولكن بناءً على المعايير، من المحتمل أن يتم الكشف عن سلسلة HXK، حيث ظهر المعالج في إدخال جديد على UserBenchmark.



ويأتي النموذج المعني مع 14 مركزًا، ولأنه وحدة المعالجة المركزية Alder Lake ، فهو يعتمد على بنية هجينة حسبما نقل موقع Digitartlends، ولا يوجد تأكيد للمزيج الدقيق من النوى المستخدمة في هذا المعالج ، لكن على الأرجح هناك ستة نوى Golden Cove (أداء) وثمانية نوى Gracemont (كفاءة).



وقد تم تصنيف سرعة الساعة الأساسية عند 2.3 جيجا هرتز مع وضع توربو 4.05 جيجا هرتز، والنظام الأساسي الذي ظهر في الاختبار جاء بسعة 40 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR5-4800 ، بالإضافة إلى Samsung SSD 970 Evo Plus ، لكن لم يكن به بطاقة رسومات منفصلة.

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ونتيجة لذلك تم تصنيفها بدرجة عالية حقًا على أنها سطح مكتب، ولكنها اعتبرت غير مناسبة تمامًا للألعاب، وفي جميع الاحتمالات ، سيتم إقران وحدة المعالجة المركزية المتطورة مثل هذه بواحدة من أفضل بطاقات الرسومات من أجل تسويقها للاعبين.وعلى الرغم من أن معالجات Intel Alder Lake بدأت للتو في الظهور في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، إلا أن التشكيلة قوية جدًا ولكنها قد تكون مربكة للعملاء.وبصرف النظر عن مجموعة HX (التي لا تزال شائعة فقط) ، أصدرت Intel معالجات H-series مع ما يصل إلى 14 مركزًا و 20 مؤشر ترابط. يتمثل الاختلاف بين معالجات H ونظيراتها في HX في أن معالج Intel Core i9-12980HX قد يصل إلى 16 مركزًا و 24 مؤشر ترابط، مما يزيد من إمكانات مجموعة Intel Alder Lake.بالمقارنة مع معالجات Intel Alder Lake-H ، لا يتميز Core i7-12650HX بسرعات عالية جدًا على مدار الساعة.ومع ذلك فإن تحسين الأداء على وحدات المعالجة المركزية من السلسلة H يمكن أن ينبع أيضًا من حقيقة أن هذه الشريحة قد تحتوي على سيليكون Alder Lake-S الكامل، مع طاقة أساسية للمعالج بقوة 55 واط.لا يعد Core i7-12650HX أقوى شريحة في المجموعة المشاع - فمن المحتمل أن تصدر Intel إصدار Core i9 الذي سيستخدم الإمكانات الكاملة التي يقدمها القالب، يمكن أن يجد هذا المعالج موطنه في أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بألعاب Intel المستقبلية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية صغيرة الحجم، وبما أن Intel لديها آمال كبيرة في تشكيلة Alder Lake للتنقل، فقد يكون ذلك مثيرًا للإعجاب.من الصعب التكهن بموعد ظهوره في السوق الاستهلاكية، لا سيما بالنظر إلى أن معالجات Intel Alder Lake قد بدأت بالفعل في الظهور في أجهزة الكمبيوتر المحمولة مع جمهور مستهدف مشابه. سنضطر إلى الانتظار حتى نسمع من Intel لمعرفة خططها الخاصة بمعالج Intel Core i7-12650HX ووحدات المعالجة المركزية التي ستتبعها على الأرجح.بالمقارنة مع معالجات Intel Alder Lake-H ، لا يتميز Core i7-12650HX بسرعات عالية جدًا على مدار الساعة، ومع ذلك فإن تحسين الأداء على وحدات المعالجة المركزية من السلسلة H يمكن أن ينبع أيضًا من حقيقة أن هذه الشريحة قد تحتوي على سيليكون Alder Lake-S الكامل ، مع طاقة أساسية للمعالج بقوة 55 واط.ولا يعد Core i7-12650HX أقوى شريحة في المجموعة المشاع - فمن المحتمل أن تصدر Intel إصدار Core i9 الذي سيستخدم الإمكانات الكاملة، ويمكن أن يجد هذا المعالج موطنه في أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بألعاب Intel المستقبلية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية صغيرة الحجم. لكن من الصعب التكهن بموعد ظهوره في السوق الاستهلاكية، لا سيما بالنظر إلى أن معالجات Intel Alder Lake قد بدأت بالفعل في الظهور في أجهزة الكمبيوتر المحمولة. سنضطر إلى الانتظار حتى نسمع من Intel لمعرفة خططها الخاصة بمعالج Intel Core i7-12650HX ووحدات المعالجة المركزية التي ستتبعها على الأرجح.