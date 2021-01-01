قريبًا : المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها

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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيتم تعديله قريبًا، وقال بيان صادر عن المؤسسة، "في 11 مارس 2022 من المفترض أن يتم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية، والهدف من تعديل المدار هو خلق الظروف الملائمة لانفصال مركبة Soyuz MS-19 عن المحطة لتعود نحو الأرض، وتجهيزا لإطلاق مركبة Soyuz MS-21 الروسية نحوها".



ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، فإنه تبعا للمعلومات التي أوردها مركز التحكم بالمقذوفات الفضائية في "روس كوسموس" فإن التعديل على المدار سيبدأ في اليوم المذكور بتمام الساعة 22:15 بتوقيت موسكو، إذ ستعمل محركات مركبة Progress MS-18 الملتحمة بالمحطة لمدة 252,4 ثاتية لتدفع المحطة في الفضاء ويزداد ارتفاع مدارها بمقدار 800 م تقريبا.



ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.