بناء مركبة كليبر من "ناسا" للبحث فى قمر المشترى عام 2024

بدأت ناسا في بناء مركبة الفضاء كليبر بحجم سيارات الدفع الرباعي، والتي ستحقق في قمر المحيط الجليدي لكوكب المشتري، حيث سيكون إطلاقها في أكتوبر 2024، وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية أن كليبر يجري تجميعها الآن في مختبر الدفع النفاث في لاكنادا فلينتريدج بجنوب كاليفورنيا.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تهدف مهمة كليبر إلى معرفة ما إذا كان أوروبا، رابع أكبر قمر لكوكب المشتري، يستضيف ظروفًا مناسبة للحياة باستخدام مجموعة متطورة من الأدوات العلمية.
ويعد أوروبا قمر جليدي مع محيط خفي تحت السطح يبلغ قطره 1940 ميلاً (3100 كيلومتر) أي حوالي 90% من قطر قمر الأرض.
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