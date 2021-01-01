التعليم تقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة استعدادا لامتحانات

وجهت وزارة التربية والتعليم نصائح لطلاب الثانوية العامة استعدادا لامتحانات 2022، حيث طالبت الوزارة الطلاب بضرورة المذاكرة بشكل يحقق نواتج التعلم وبفهم عميق للموضوعات والمناهج الدراسية والابتعاد عن الحفظ، مضيفة أن الطالب إذا حقق نواتج التعلم من كل موضوع دراسى سيدخل الامتحان ويتعامل مع الأسئلة فى نظام التقييم الجديد بكل سهولة ويسر دون شكاوى، كما طالبت الوزارة من الطلاب بالاعتماد على مصادر التعلم المختلفة وعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية.
كما وجهت الوزارة الطلاب المتأخرين عن تسليم الأوراق المطلوبة للتقدم للامتحانات فى بعض المدارس بسرعة تسليمها.
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