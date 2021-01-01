تيك توك توقف خدمة البث المباشر فى روسيا

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تيك توك توقف خدمة البث المباشر فى روسيا

صورة الخبر: تيك توك
تيك توك

أعلنت منصة "تيك توك" الصينية للتواصل الاجتماعي، أنها ستوقف نشر محتواها الجديد وخدمة البث المباشر في روسيا، على ضوء اعتماد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، قانونًا يجرم نشر الأخبار الزائفة عن القوات المسلحة الروسية.

وقالت المنصة الصينية في بيان "أولويتنا القصوى هي سلامة موظفينا ومستخدمينا، وفي ضوء قانون الأخبار الجديد في روسيا، لا نجد خيارًا آخر سوى إيقاف نشر المحتوى الجديد على خدمة الفيديو الخاصة بنا، وكذلك خدمة البث المباشر، بينما ندرس التداعيات الأمنية لهذا القرار، أما خدمة الرسائل لدينا فلن تتأثر".

المصدر: بوابة دار المعارف

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تيك توك توقف خدمة البث المباشر فى روسيا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54017

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager