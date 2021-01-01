تيك توك توقف خدمة البث المباشر فى روسيا

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أعلنت منصة "تيك توك" الصينية للتواصل الاجتماعي، أنها ستوقف نشر محتواها الجديد وخدمة البث المباشر في روسيا، على ضوء اعتماد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، قانونًا يجرم نشر الأخبار الزائفة عن القوات المسلحة الروسية.



وقالت المنصة الصينية في بيان "أولويتنا القصوى هي سلامة موظفينا ومستخدمينا، وفي ضوء قانون الأخبار الجديد في روسيا، لا نجد خيارًا آخر سوى إيقاف نشر المحتوى الجديد على خدمة الفيديو الخاصة بنا، وكذلك خدمة البث المباشر، بينما ندرس التداعيات الأمنية لهذا القرار، أما خدمة الرسائل لدينا فلن تتأثر".