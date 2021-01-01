4طرق لتخسيس البطن والتخلص من الكرش



الكرش الكرش

يعد فقدان الوزن ليس بالأمر السهل، مع اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، يمكنك الوصول إلى هدفك، لكن هناك منطقة واحدة في جسمك يصعب فيها خسارة الدهون، نعم هي تلك المنطقة التي بادرت إلى ذهنك فوراً، نحن نتحدث عن دهون البطن,اليكم بعض الوصفات خلال السطور التالية ..



1- ماء الكمون:



الكمون من التوابل الرائعة التي توجد عادة في معظم المطابخ الهندية، ويزيد الماء المنقوع بالكمون من عملية التمثيل الغذائي والهضم ويساعدك على إنقاص الوزن بسرعة، كما أنه فعال للغاية إذا كنت تحاول إزالة الدهون من بطنك، فهذا مشروب منخفض السعرات الحرارية يمنع الجوع ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

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فقط أضف ملعقة كبيرة من بذور الكمون إلى كوب من الماء واتركها طوال الليل، في صباح اليوم التالي، على معدة فارغة، صفي الماء واشربه، سوف تتفاجأ بالنتائج، وبالتأكيد لا تنسَ ممارسة تمارين رياضة البطن للحصول على أفضل نتيجة.2-الشاي الأخضر:طالما سمعنا وقرأنا أساطير عن مفعول الشاي الأخضر في خسارة الوزن وخاصة دهون البطن، بالفعل هو مشروب صحي للغاية، حيث يحتوي على مضادات أكسدة عالية، ويقدم العديد من الفوائد الصحية، ويمكن أن يساعد تناول كوب واحد من الشاي الأخضر في الصباح الباكر، على فقدان دهون البطن.سوف يثبط شهيتك ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، خذها بدون سكر وستندهش لرؤية الفرق في غضون أيام قليلة، لا تبالغ في تناوله، فكوبان من هذا المشروب يكفيانك وزيادة، لأن المزيد من هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من العظام.3-ماء الشمر:تم مضغ الشمر بعد الوجبات منذ زمن بعيد في الهند، كما أنها تُستخدم في العديد من العلاجات التقليدية، تأتي هذه التوابل مع مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك إزالة السموم من الجسم والتي تساعد في إنقاص الوزن.فقط أضيفي ملعقة كبيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء واتركيها طوال الليل، صفي الماء في الصباح واشربيه على معدة فارغة، سيذيب هذا دهون بطنك.4-ماء الليمون والعسل:يأتي الليمون غنياً بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، كما يزيد هذا المشروب من عملية التمثيل الغذائي والهضم، وإذا تناولته أول شيء في الصباح على معدة فارغة، فسوف يساعد ذلك على حرق دهون البطن.كما أنه سينشطك ويجدد شبابك، ببساطة اعصر عصير ليمونة في كوب من الماء الدافئ، أضف إليه ملعقة صغيرة من العسل، الآن مشروبك جاهز، فهذا هو المشروب المثالي ل فقدان الوزن لبدء يومك.