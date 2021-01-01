أشهر علامات الحب عند المرأةا.لعبث بالشعر..



علامات الحب علامات الحب

يتساءل الرجل عن علامات الحب عند المرأة في لغة الجسد، بيد أن الفتيات لا يبُحن بالإعجاب ولا يصرحن بوقوعهن في الغرام، ما يجعل الرجل يبحث في علم الإيماءات والتعبيرات وحركة الجسد، آملًا في إشارة تؤكد له حب فتاته، أو تبوح له بما تكن نفسها، وفي هذا المقال نوضح مدلولات الحب وعلاماته لدى النساء.



لغة الجسد

يعرف علم لغة الجسد بأنه سائر الحركات والإيماءات وتعبيرات الوجه، حدة الصوت ونبرة الحديث، حركة الفم والابتسام والعبوس، العيون واتجاه النظر، العدسات نفسها واتساع وانبساط الحدقة، الجفون والحواجب، وانبساط الجبهة، اتجاه الجسد نفسه، حركة اليدين والقدمين.



كلها أمور تعمل معًا بتناغم تساعد على إظهار مشاعر وانفعالات الفرد، وتحدث بشكل لا إرادي، ومن الصعب أن يخفي المرء أي انفعال يصدر من الأجزاء سابقة الذكر، حتى وإن أنكر المرء حديثا ما أو انفعالا ما، تظل لغة الجسد البرهان العميق على بزوغ الانفعالات، ويضع علماء علم النفس تفسيرات لها.

قد يعجبك أيضا...

علامات الحب عند المرأة في لغة الجسدعزيزي الرجل، إذا كنت محتارًا في شعور فتاتك نحوك، عليك بمتابعة هذا المقال الذي يساعدك في سبر أغوار المرأة، فمهما كانت الفتاة بارعة في إخفاء مشاعرها وكتمها جيدًا، لن تستطيع إخفاء نظراتها، حركة يديها، اتجاه جسدها، وابتسامتها، لذا سنتناول كل العلامات التي تظهر على جسد المرأة، ويفسرها علماء علم النفس بكونها دلالة على الحب:حركة الفمابتسام الفتاة بشكل لافت بمجرد دخول شخص علامة أكيدة على مشاعرها تجاهه، كذلك الابتسام بشكل لا إرادي عند الحديث معه، حتى منحى الحديث نجده غير محدد رغبة من التواصل لأطول وقت ممكن، والتعرف عليه عن كثب مع الرغبة في فهم طريقة تفكيره، وتجدها من حين لآخر تحاول إطباق فمها رغبةً في إخفاء ابتسامتها.نبرة الصوتتعتبر نبرة الصوت واحدة من أهم البنود في علم لغة الجسد وتفسيراتها، ويؤول انخفاض نبرة الصوت بأنه إحدى علامات الحب عند المرأة في لغة الجسد، وتتجلى مظاهر الأنوثة والدلال في صوتها بشكل لا إرادي، فيصبح صوتها ناعما رقيقا، كما تكسو صوتها نبرة مفعمة بالنشاط والحماسة.علامات الحب في العيونتشي العيون بالعديد من العلامات التي من الممكن الجزم من خلالها أن الفتاة مغرمة، وفي علم النفس تفسر نظرة المرأة الطويلة للرجل الذي يجلس قبالتها في عيونه بشكل مباشر على العشق، كما تبوح نظراتها المحدقة بنفس الشعور، ويمكنك التأكد من حب المرأة لك إذا لاحظت أنها تتابعك بنظراتها حتى وهي منغمسة في عملها.حركة الساق قد تدل على حب المرأةلا إراديًا تُظهر المرأة عددا من الحركات تقوم بها أثناء وجود محبوبها، ومن أشهر هذه الحركات هز الرجلين بعصبية وبشكل مستمر، أيضًا تغيير وضعية الساقين كل مدة بسيطة، مع ملاحظة توجيه القدمين ناحية محبوبها، مع الجلوس بشكل مستقيم.حركة الذراعينحركة اليدين المضطربة في حضرة المحبوب، وفركهما بحدة تشير بوقوع المرأة في الحب، تفسر أيضًا دفن اليدين في الجيب على هذا الشعور، كذلك عقد الذراعين ووضعهما أمام الصدر، كلها حركات تدل على الحب.شاهد أيضا: حركة العين.. وحيل نفسية تساعدنا على قراءة عقول الآخرينحركة الرأستوجيه الرأس بكامله اتجاه المتحدث يشير أن المرأة واقعة في عشقه، وحتى لو لم يكن يحدثها توجه رأسها بشكل كامل تجاهه، ستجد أيضًا أن اتجاه رأسها باتجاه موضع وجوده، حتى ولو كانت منشغلة في عمل ما.موقع المرأة من المحبوبعلامة أخرى من علامات الحب عند المرأة، وهي اقترابها من المحبوب لأقرب نقطة مسموحة عند الحديث معه، وتفسر تلك الفعلة بالحاجة للإحساس بالأمان، ونجد أن الأمر يكون مغايرا على نحو كبير في حال كانت المرأة تبغض الرجل، فنجدها تتلاشى الاقتراب منه ونجد أنها تضع مسافة كبيرة بينهما سواء في المشي أو عند الحديث.شاهد أيضًا: أفكار غير تقليدية لهدايا الرجال.. وكيف تختار المناسب منها؟القيام بعدد من التصرفاتسلوك المرأة وطريقة تعاطيها مع المواقف واحد من علامات الحب عند المرأة في لغة الجسد، ونذكرها على النحو التالي:السرد الوافي لكامل ما تقوم به في يومها.الحديث حول تفاصيل صغيرة واسترسالها في الحديث عنها.تحاول المرأة إثبات فرحها وسعادتها بوجود الرجل بجانبها.تحاول إظهار الامتنان لكل ما يقوم به.التزين المبالغ فيه، مع هندام ملابسها كلها دلائل وعلامات الحب عند المرأة في لغة الجسد.الاهتمام بكل شيء يهتم به ويفكر به، وتحاول إبرازه له.توردها وزيادة ثقتها بنفسها بمجرد سماع الإطراء والمديح في حديثه معها.الاستكانة والامتثال لرأيه علامة قوية على الحب وهي تحدث بشكل تلقائي.السعي بكل السبل لمعرفة ما يحبه الرجل وما يجذب انتباه.تذكر المناسبات الخاصة به.المبالغة في إظهار التأثر بالمداعبات التي يطلقها.التمجيد والثناء على تصرفات المحبوب.قطع حديثها عند قدومه أيضًا دلالة قوية على الاهتمام.طرح أسئلة عميقة وشخصية على الرجل، وقد تلوم نفسها بعد ذلك بإظهار الشغف في التعرف عليه عن كثب.الخلاف والشجار قد يكون محاولة لجذب الانتباه.تحسس الإكسسوارات التي ترتديها الفتاة من حين لآخر يشي بالحب.تحسس الشعر والعبث به، كذلك لمس الرقبة وتحسسها بشكل متكرر.من المهم سرعة حسم الرجل أمره عند ملاحظة علامات الحب عند المرأة في لغة الجسد، إن كان لا يرغب بها، فعليه التصريح بذلك حتى لا تتعلق الفتاة به، كذلك من المهم أخذ خطوة سريعة في علاقتهما إذا كان حقًا يرغب بها، وتحديد الجدول الزمني للارتباط وتحديد موعد الزواج بها.