عليكم بهذه الخطوات. تحذير لـ مرضى الجيوب الأنفية من العاصفة الترابية..

يعاني مرضى الجيوب الأنفية من بعض الأعراض حاليا، بسبب العاصفة الترابية التي تنتشر بمحافظات الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي صحراوي على الصحراء الغربية مصحوبا برياح جنوبية غربية وهو «المنخفض الخماسيني»؛ لتخرج الأرصاد الجوية محذرة إياهم بعدم الخروج من المنزل، اليوم الأحد إذ تترواح سرعة الرياح بين 40 و70 كيلو متر في الساعة.
تأثير العاصفة الترابية على مرضى الجيوب الأنفية
وعادة ما يشعر مرضى الجيوب الأنفية بتورم ببعض المساحات داخل الأنف وذلك أثناء العاصفة الترابية، ومن الممكن أن يتعرض الشخص المصاب لالتهاب داخل المنطقة المتورمة ما يسبب صعوبة بالتنفس وتراكم المخاط؛ لذلك تحذر الأرصاد من خروج الأشخاص الأكثر تأثرا بتقلبات الجو.
وعلى مرضى الجيوب الأنفية، اتباع بعض النصائح خلال العاصفة الترابية ، والتي حددها مجموعة من الأطباء من بينهم الدكتور كريم علي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وفقا لما قاله لـ«الوطن»، والدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية.
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