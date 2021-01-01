عليكم بهذه الخطوات. تحذير لـ مرضى الجيوب الأنفية من العاصفة الترابية..

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يعاني مرضى الجيوب الأنفية من بعض الأعراض حاليا، بسبب العاصفة الترابية التي تنتشر بمحافظات الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي صحراوي على الصحراء الغربية مصحوبا برياح جنوبية غربية وهو «المنخفض الخماسيني»؛ لتخرج الأرصاد الجوية محذرة إياهم بعدم الخروج من المنزل، اليوم الأحد إذ تترواح سرعة الرياح بين 40 و70 كيلو متر في الساعة.



تأثير العاصفة الترابية على مرضى الجيوب الأنفية

وعادة ما يشعر مرضى الجيوب الأنفية بتورم ببعض المساحات داخل الأنف وذلك أثناء العاصفة الترابية، ومن الممكن أن يتعرض الشخص المصاب لالتهاب داخل المنطقة المتورمة ما يسبب صعوبة بالتنفس وتراكم المخاط؛ لذلك تحذر الأرصاد من خروج الأشخاص الأكثر تأثرا بتقلبات الجو.



وعلى مرضى الجيوب الأنفية، اتباع بعض النصائح خلال العاصفة الترابية ، والتي حددها مجموعة من الأطباء من بينهم الدكتور كريم علي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وفقا لما قاله لـ«الوطن»، والدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية.

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نصائح لمرضى حساسية الأنفوحول تفاصيل نصائح مرضى الجيوب الأنفية بالتفصيل، هي كالآتي:عدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى.إذا زادت الرغبة للخروج من أجل الضرورة، يجب ارتداء الكمامات خلال التواجد بالشارع والابتعاد قدر الإمكان عن الأتربة والرمال.خلال التواجد بالمنزل، لابد من غلق جميع النوافذ.يجب الاعتماد على الأدوية الخاصة بمضادات الحساسية عند الشعور بالتهاب الجيوب الأنفية.إقرأ أيضا: تنبيه عاجل لهذه الفئات من الخروج غداً.. احذروا من رياح الخماسينومن بين الفئات التي يجب عليها الحذر بخلاف مرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية، مرضى حساسية الصدر والسدة الرئوية بجانب مرضى حساسية الجلد والعين، وفقا لما أكده الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، لـ«الوطن».