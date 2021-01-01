عوض تاج الدين: مصر تقترب من العودة إلى ما قبل كورونا

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عوض تاج الدين


قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مصر تقترب تدريجيًا من الوصول لتخطي المرحلة الجارية والعودة للحياة لما قبل كورونا "بعد انتهاء الموجة اللي احنا فيها؛ أعتقد على الصيف إن شاء الله"، مؤكدًا أنه يمكن حال تطعيم 75% من السكان أن يساهم هذا في عودة الحياة الطبيعية؛ لكن ذلك لا يمنع العدوى.


وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج صالة التحرير، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن العالم مرتبك بسبب فيروس كورونا، أو المعارك الحربية والمشاكل الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى وجود نظرة سياسية رفيعة تعمل، بقدر المستطاع، على توفير الغذاء والملبس والمسكن والصحة، وإنه على التوازي مع ذلك تعمل الدولة على توفير الاحتياطي الاستراتيجي من الغذاء والأجهزة، مؤكدًا أن مصر من الدول التي لم تتأثر كثيرًا بجائحة كورونا بشكل كبير.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن مصر تأثرت اقتصاديًا بشكل جزئي، لافتًا إلى أن الفيروس مازال متفشيًا في العالم أجمع "عدد الحالات بيقل؛ إنما لسه الفيروس موجود"، مشيرًا إلى تواجد فيروسات أخرى ومنها المسببة للإنفلونزا على سبيل المثال "يا ريت يبقى فيه نمط حياة إن الناس يكون بينها نوع من التباعد، واتباع الوقاية والتعقيم التي تقي من أمراض كثيرة".

المصدر: youm7

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