عند علاج السعال .. طبيبة روسية تكشف عن خطأين

كشفت الطبيبة الروسية ألكسندرا كوجيفنيكوفا، أنه هناك خطأين يقترفهما الناس عند علاج السعال ذاتيا، والذي عادة يصاحب هذا العرض ارتفاع في درجة الحرارة وهو من الأعراض الخطيرة، ولكن عند علاج هذا السعال ذاتيا، فقد يرتكب المصاب خطأ جسيما.
وأضافت الطبيبة الروسية، أنه عندما لا يصاحب السعال ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو أعراض أخرى، يعتقد الكثيرون أنه لا حاجة لمراجعة الطبيب، مع أن الطبيب هو الشخص الذي يمكنه تشخيص السبب بصورة صحيحة.
وقالت الطبيبة: "ليس من الضروري أن يصاحب السعال عدوى الجهاز التنفسي، بل قد يكون علامة تشير إلى أمراض أخرى، لذلك قد يكون لتناول أدوية مقشعة آثار جانبية، أي من المهم قبل البدء بعلاج السعال تحديد السبب".
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