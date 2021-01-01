عند علاج السعال .. طبيبة روسية تكشف عن خطأين



علاج السعال علاج السعال



كشفت الطبيبة الروسية ألكسندرا كوجيفنيكوفا، أنه هناك خطأين يقترفهما الناس عند علاج السعال ذاتيا، والذي عادة يصاحب هذا العرض ارتفاع في درجة الحرارة وهو من الأعراض الخطيرة، ولكن عند علاج هذا السعال ذاتيا، فقد يرتكب المصاب خطأ جسيما.



وأضافت الطبيبة الروسية، أنه عندما لا يصاحب السعال ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو أعراض أخرى، يعتقد الكثيرون أنه لا حاجة لمراجعة الطبيب، مع أن الطبيب هو الشخص الذي يمكنه تشخيص السبب بصورة صحيحة.



وقالت الطبيبة: "ليس من الضروري أن يصاحب السعال عدوى الجهاز التنفسي، بل قد يكون علامة تشير إلى أمراض أخرى، لذلك قد يكون لتناول أدوية مقشعة آثار جانبية، أي من المهم قبل البدء بعلاج السعال تحديد السبب".

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وتابعت الطبيبة قائلة: "عندما يكون السعال ناتجا بالفعل عن مرض معد مثل "كوفيد-19" أو التهاب الجهاز التنفسي الحاد، فإن بعض المرضى يقترفون خطأ آخر، وهو تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب"، موضحه أنه مع العلم أنه لا يمكن لغير الطبيب تحديد نوع المضاد الحيوي والجرعة اللازمة لعلاج حالة المرض.وأكدت كوجيفنيكوفا، أنه لكل نوع من الأدوية المضادة للبكتيريا مؤشراته الخاصة وآثار جانبية ويجب تناوله بجرعات محددة وفترة زمنية معينة، وبالطبع الكثيرون لا يعرفون هذه الأمور ويشترون المضاد الحيوي الذي يعرفونه، ومع أن هذا المضاد الحيوي لا ينفعهم وتكون له آثار جانبية مزعجة.