أسباب الاكتئاب عند المراهقين



الاكتئاب عند المراهقين الاكتئاب عند المراهقين



يعد اكتئاب المراهقة من المشكلات النفسية الخطيرة، التي تتسبب في الشعور الدائم بالحزن والذي يؤثر على طريقة تفكير المراهق وشعوره وتصرفاته، ما يتسبب في هذه المرحلة إلى التعرض لمشاكل عاطفية ووظيفية وجسدية.



واكتئاب المراهقين ليس ضعفًا أو شيئًا يمكن التغلب عليه بالإرادة القوية، بل قد يكون له تبعات خطيرة ويتطلب علاجًا طويل المدى، وفي أغلب المراهقين، تزول أعراض الاكتئاب بالعلاج مثل الأدوية والاستشارات النفسية.



وتتمثل أعراض الاكتئاب عند المراهقين في:

- مشاعر الحزن، التي يمكن أن تشمل بكاء دون سبب واضح.

- الشعور باليأس أو الفراغ.

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- المزاج العصبي أو المتهيج.- فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة المعتادة.- فقدان الاهتمام بالعائلة والأصدقاء.- المبالغة في لوم الذات أو النقد الذاتى.- صعوبة التفكير والتركيز واتخاذ القرارات.- أفكار متكررة عن الموت والانتحار.- الحساسية الشديدة تجاه الفشل، والحاجة إلى الطمأنينة المفرطة.وتابع: أنه من جانب التغيرات السلوكية مثل:- الشعور بالتعب وفقدان الطاقة.- تغيرات في الشهية، مثل انخفاض الشهية وفقدان الوزن، أو زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الوزن.- تناول الكحوليات أو المخدرات.- التهيج أو عدم القدرة على الاسترخاء.- كثرة الشكوى من آلام الجسم غير المبررة.- العزلة الاجتماعية.- ضعف الأداء الدراسى.- قلة الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر الخارجى.- التخطيط للانتحار أو محاولة انتحار.وهناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب لدى المراهقين أو تحفزه، ومنها:-وجود مشكلات تؤثر سلبًا على احترام الذات، مثل السمنة أو التنمر على المدى الطويل أو المشكلات الأكاديمية-إذا كنت ضحية أو شاهدًا على حادثة عنف مثل الانتهاك الجسدي أو الانتهاك الجنسي-الإصابة بحالات متعلقة بالصحة العقلية.-وجود صعوبات في التعلم أو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD)-المعاناة من ألم مستمر أو مرض جسدي مزمن.-قلة الثقة بالنفس أو التبعية المفرطة أو النقد الذاتي أو التشاؤم-الإدمان