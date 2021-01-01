نبات «نادي الشيطان» كنز من الفوائد الطبية تعرف على استخداماته



نبات «نادي الشيطان» نبات «نادي الشيطان»





«نادي الشيطان» هو نبات طبي تم استخدامه لعدة قرون لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، ويُزعم أنه يساعد في تهدئة الالتهاب وشفاء التهابات الجلد وتثبيت مستويات السكر في الدم.



وفي السنوات الأخيرة ، أصبح «نادي الشيطان» مكملًا شائعًا متاحًا عبر الإنترنت أو في العديد من متاجر الصحة الطبيعية.



ونرصد الفوائد والآثار الجانبية واستخدامات هذا النبات القوي.

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ما هو نادي الشيطان؟نادي الشيطان هو نبات أصلي في شمال غرب المحيط الهادئ، غالبًا ما يتم تحويله إلى شاي وصبغات ومراهم ومراهم لعلاج مجموعة واسعة من الحالات الصحية.يُعرف أيضًا باسم عصا مشي الشيطان، أو الجينسنغ في ألاسكا، أو Oplopanax horridus، وهو شجيرة كبيرة موطنها شمال غرب المحيط الهادئ.يتميز نادي الشيطان بمظهره الفريد، بما في ذلك أوراقه الكبيرة وأشواكه الحادة التي تشبه الإبرة.غالبًا ما يستخدم من الناحية الطبية ويستخدمه الأمريكيون الأصليون منذ فترة طويلة لعلاج مجموعة من الحالات ، بما في ذلك السرطان والسكري والتهاب المفاصل الروماتويدي .تقليديا، كانت السيقان والأوراق واللحاء والتوت من النبات يتم حصادها وتحويلها إلى شاي وصبغات ومراهم ومراهم.ويتوفر نادي الشيطان على نطاق واسع دون وصفة طبية ويتم استهلاكه أو وضعه مباشرة على الجلد لتخفيف الألم وتهدئة الالتهاب وعلاج الالتهابات وتعزيز وظيفة المناعة.تظهر دراسات أنبوب الاختبار أن نادي الشيطان قد يساعد في تقليل الالتهاب وله خصائص مقاومة للسرطان ومضادة للميكروبات، لا يزال ، البحث البشري مطلوب.فوائد نادي الشيطانلم يتم دراسة نادي الشيطان في الأبحاث البشرية، ومع ذلك، أشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات وأنبوب الاختبار إلى أنه قد يساعد في تقليل الالتهاب، وممارسة خصائص مضادة للميكروبات، وحتى المساعدة في مكافحة السرطان.اقرأ أيضا | في اليوم العالمي لمكافحته.. العالم يتحد لمواجهة السرطان| فيديو1- قد يقلل الالتهاب :غالبًا ما يستخدم نادي الشيطان لعلاج الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل والأكزيما والصدفية.وفقًا لدراسة أجريت على أنبوب اختبار، قللت المقتطفات من أوراق نوادي الشيطان من علامات الالتهاب المتعددة.علاوة على ذلك، وجد أن الأوراق تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك حمض الغاليك وحمض الكلوروجينيك وحمض البروتوكاتيكويك.لاحظت دراسة أخرى أقدم في أنبوب الاختبار نتائج مماثلة ، حيث أفادت بأن مقتطفات من نادي الشيطان أظهرت خصائص قوية مضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في منع الالتهاب عن طريق تحييد المركبات الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة.ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد كيف يمكن أن يؤثر نادي الشيطان على الصحة والالتهابات لدى البشر.2- قد يمارس خصائص مضادة للميكروبات:تظهر بعض الدراسات أن نادي الشيطان قد يساعد في منع نمو أنواع معينة من الفطريات والبكتيريا .وفقًا لدراسة أقدم في أنبوب الاختبار ، كانت المستخلصات من اللحاء الداخلي للنبات فعالة ضد ثماني سلالات فطرية ، بما في ذلك العديد من السلالات التي يمكن أن تسبب التهابات لدى البشر.تشير دراسات أخرى في أنبوب الاختبار إلى أن نادي الشيطان قد يساعد أيضًا في محاربة نوع معين من البكتيريا التي تسبب مرض هانسن (الجذام) والسل، في البشر.يجب إجراء مزيد من البحث لتقييم ما إذا كان استخدام نادي الشيطان قد يساعد في علاج هذه الحالات لدى البشر.3- قد يساعد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية:على الرغم من محدودية الدراسات التي أجريت على البشر، تشير الدراسات المعملية إلى أن نادي الشيطان قد يساعد في منع نمو أنواع معينة من الخلايا السرطانية.على سبيل المثال، أظهرت دراسة أنبوبة اختبار أن مركبًا معينًا مستخلصًا من نادي الشيطان يمنع نمو خلايا سرطان البنكرياس.في دراسة أنبوبة اختبار أخرى، زاد مستخلص نادي الشيطان من نشاط مكافحة السرطان لعقاقير العلاج الكيميائي مثل سيسبلاتين وجيمسيتابين.اقترحت أبحاث أخرى على أنابيب الاختبار والحيوان أن نادي الشيطان قد يكون فعالًا أيضًا ضد أنواع أخرى من الخلايا السرطانية ، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وسرطان الثدي وسرطان الدم النخاعي الحاد.ومع ذلك ، لا تزال هناك حاجة لدراسات على البشر لتحديد ما إذا كان نادي الشيطان يؤثر على نمو السرطان عند استخدامه كمكمل غذائي.لم يتم إجراء سوى القليل من الأبحاث حول تأثيرات نادي الشيطان على البشر، يجب على الحوامل أو المرضعات، أو تناول الأدوية، أو الذين يعانون من أي ظروف صحية أساسية التحدث مع مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام نادي الشيطان.