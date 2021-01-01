تعرف على فوائد تناول الجزر يوميًا



فوائد تناول الجزر فوائد تناول الجزر



النظام الغذائي الجيد متوازن وغني بجميع العناصر الغذائية، كل مكون من مكونات الغذاء له أهميته الخاصة ولا غنى عنه بطريقته الخاصة، بينما تستهدف بعض الأطعمة أجزاء وعمليات معينة من الجسم ، إلا أن هناك بعض المواد الغذائية شديدة التنوع ويمكن أن تساعد في الكثير من العمليات الجسدية.



يعد الجزر أحد أفضل الأمثلة على الأطعمة الشتوية التي تحمل تصنيف "مفيدة للغاية"، إلا أن فوائده ليست معروفة على نطاق واسع كما ينبغي، والجزر متعدد الاستخدامات ويحافظ على العديد من الجوانب الصحية، نقلا عن صحيفة "تايمز أوف إنديا" .



قائمة بأفضل الأطعمة التي يمكن أن تحمي الكبد

1- صحة الكبد

الجزر مفيد للكبد بسبب احتوائه على بيتا كاروتين وفلافونيدات النبات. يسهل كل من العنصرين وظائف الكبد ولا يدع السمية تسيطر عليه.

من أجل استهلاك الجزر لتحسين وظائف الكبد، يجب تحضير عصير الجزر وشربه.

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الطريقة :- اعصر بعض الجزر وأضف بعض البقدونس.- يمكنك أيضا إضافة الزنجبيل، وتأكد من عدم تصفية العصير.2- الوقاية من السرطان:الجزر غني بمركب كيميائي يسمى الفالكارينول، والذي يمنع الأورام الخبيثة والآثار الجانبية للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، كما أنه يساعد في ترميم الأنسجة وخاصة الجلد والشعر.أظهرت الدراسات أن الفالكارينول يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.3- مفيد لمرضى السكري:نظرا لكون الجزر غير نشوي بطبيعته، فقد أثبت أنه خيار آمن لمرضى السكري، فهو لا يرفع مستويات الجلوكوز في الجسم كما أنه مفيد لمرضى السكر لأنه غني بالألياف وفيتامين A، يجب على مرضى السكري محاولة تناول الجزر الكامل بدلا من عصير الجزر.4- فوائد أخرى وتحذيرات:تشمل الفوائد الأخرى لاستهلاك الجزر صحة العين، وتقوية المناعة، وإشراق البشرة وصحة الشعر.نظرا لأن الإفراط في تناول كل شيء يعد أمرا سيئا، يجب أن يوضع في الاعتبار أن تناول الكثير من الجزر قد يؤدي إلى التسمم والكثير من البيتا كاروتين في مجرى الدم، ويمكن أن يؤدي إلى تغير لون الجلد، المعروف أيضا باسم كاروتينما.